Il World Press Photo 2025 arriva a Bologna

Fino al 30 novembre la Galleria Modernissimo di Bologna ospiterà la mostra World Press Photo 2025, promossa dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Foto Image e con il sostegno di Fujifilm. L’esposizione raccoglie una selezione dei migliori lavori del concorso internazionale di fotogiornalismo, con una panoramica su temi e storie provenienti da tutto il mondo.

La tappa bolognese si accompagna a un programma di incontri, workshop e visite guidate, con l’obiettivo di approfondire il ruolo della fotografia come linguaggio di narrazione e testimonianza. L’iniziativa è sostenuta anche dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero della Cultura.

Tra gli appuntamenti principali, i talk al Cinema Modernissimo (ingresso libero) vedranno la partecipazione di diversi autori del World Press Photo, tra cui Musuk Nolte, Antonio Faccilongo, Aliona Kardash, Daniel Chatard e Monika Bulaj. Gli incontri affronteranno temi come la memoria, le trasformazioni sociali e le storie di resistenza in varie parti del mondo.

I workshop formativi si terranno invece presso Foto Image (via delle Belle Arti, 19), e saranno condotti dagli stessi fotografi protagonisti della mostra. Le giornate formative, a pagamento, saranno dedicate alla narrazione documentaria, ai progetti a lungo termine e al rapporto tra fotografia e spiritualità.

Durante i workshop del 16 e 30 novembre, Fujifilm allestirà un Touch & Try Point dedicato ai partecipanti, con la possibilità di provare le fotocamere della Serie X e della gamma GFX. A tal proposito vi segnaliamo l’articolo di approfondimento sulla Fujifilm X-T30 III che la nostra redazione ha visto e toccato con mano il mese scorso.

Infine sono previste anche visite guidate alla mostra a cura di Fulvio Bugani, aperte sia al pubblico sia alle scuole, in diverse date tra il 4 e il 29 novembre, a cui gli interessati possono prenotarsi tramite email.

Per ulteriori informazioni su orari, biglietti e iscrizioni agli eventi potete visitare il sito web della Cineteca di Bologna e di Foto Image.