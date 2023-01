Worx Landroid Vision Robotic è il tosaerba con tecnologie di guida autonoma

Worx, azienda statunitense specializzata in tosaerba autonomi, ha annunciato l’ultimo suo robot tagliaerba; è denominato LANDROID Vision, sfrutta una rete neurale e funzionalità di intelligenza artificiale definite di alto livello, addestrate per riconoscere erba e altri elementi.

Sfruttando una fotocamera HDR di serie, e una tecnologia denominata Vision AI, LANDROID Vision Robotic è in grado di esaminare la zona nella quale opera, eliminando la necessità di disporre di cavi di delimitazione perimetrale o antenne fisse sul prato.

Il produttore sottolinea (qui i dettagli) che si tratta di un dispositivo pronto all’uso, senza bisogno di installazione e altre seccature.

Sfruttando tecnologie di IA simili a quelle del settore automotive, LANDROID Vision analizza le immagini fotogramma per fotogramma, individuando e distinguendo l’erba da altri elementi (stradine, marciapiedi, aiuole ma anche la presenza di animali domestici ed esseri umani). Il tosaerba è in grado di evitare ostacoli senza bisogno di sistemi di mappatura o cavi, è in grado di attraversare marciapiedi, vialetti e altre aree per accedere a più prati nello stesso luogo. Il sistema regola automaticamente il taglio in base agli elementi con i quali si trova a che fare, tenendo conto della densità dell’erba, con regolazioni del taglio da 1,5″ a 3,5″.

LANDROID Vision è disponibile in tre varianti (per prati piccoli e più grandi) con prezzi di listino che negli USA partono da 849,99 $; integra una batteria agli ioni di litio e connettività Bluetooth e Wi-Fi per il controllo da remoto. La custodia protettiva è resistente alle intemperie e il robot include un sensore pioggia on-board, che protegge il sistema (in caso di necessità ritorna da solo alla base).

I prodotti Landroid Worx sono in vendita anche in Italia attraverso Amazon.