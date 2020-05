X88 Pro, il box TV Android con 4K, dual band WiFi e 64 GB di ROM in offera a 44,99 euro

Chi fosse alla ricerca di uno smart TV box Android dotata di caratteristiche tecniche di rilievo, può valutare l’acquisto di X88 Pro visto che al momento lo si può comprare in offerta a soli 44,99 euro.

Questo box, compatto e piuttosto sottile, monta un processore RK3318 Rockchip Quad-Core 64bit CPU affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, il tutto governato dal sistema operativo Android in versione 9.0. X88 Pro supporta i codec H.265 ed è in grado di supportare le maggior parte degli standard e dei file audio e video (tra questi: Avi, Ts, Vob, Mkv, Mov, ISO, wmv, asf, flv, dat, mpg, mpeg), nonché i formati 4K UHD e Full HD. Lato WiFi utilizza la doppia banda a 2.4 GHz e 5.0 GHz, per garantire la massima compatibilità con le reti wireless casalinghe.

Non mancano poi le numerose interfacce che ne consentono un’ampia varietà di collegamenti: ingresso AV per le vecchie TV, due porte USB, presa HDMI, porta Ethernet per l’eventuale collegamento ad Internet tramite filo e uno slot per inserire ed utilizzare schede microSD.

Ottimo dal punto di vista dell’utilizzo della piattaforma è senz’altro il telecomando, che presenta una serie di pulsanti rapidi per regolare il volume, un tastierino numerico e un controller direzionale per muoversi agevolmente nei menu. C’è anche il tasto “mouse” per attivare il controllo del cursore tramite gesti aerei, rendendo così l’uso della piattaforma il più agevole possibile.

Se siete interessati all’acquisto vi informiamo che al momento il box TV X88 Pro è in offerta su Ebay a soli 44,99 euro in versione 32GB oppure 49,99 euro in quella con 64 GB di capacità. La spedizione è gratuita. A venderlo è goodgoods180_9, che ha all’attivo oltre 24.000 vendite andate a buon fine e con un indice di gradimento del 97,6%. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.