La vicepresidente di Apple Cynthia Hogan lascia Cupertino e sceglie Joe Biden

Cynthia Hogan lascerà Apple per seguire Joe Biden. Lo ha annunciato l’azienda di Cupertino: a giugno 2020 Cynthia Hogan lascerà il suo incarico in Apple per unirsi definitivamente al comitato per la selezione del vicepresidente del candidato alla presidenza degli Stati Uniti Joe Biden.

Dell’appoggio di Cynthia Hogan al team di Biden se ne era già parlato ad aprile 2020, ma ora è chiaro che un incarico escluderà l’altro, rivestito in Apple dalla Hogan dal 2016. Cynthia Hogan, vicepresidente Apple per le politiche pubbliche e gli affari del governo, è entrata a far parte di Apple nel 2016, assumendo responsabilità legate alle politiche e alle relazioni con il governo. Apple non ha ancora nominato un sostituto, ma ha confermato la sua prossima partenza.

Prima di entrare nel team di Cupertino, Hogan è stata consigliere di Joe Biden alla Casa Bianca (Biden è stato vicepresidente degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Obama dal 2009 al 2017) e al Senato. Ha anche trascorso due anni come vice presidente di Public Policy per la NFL. Durante la sua permanenza in Apple, Hogan ha fatto riferimento a Lisa Jackson, vice presidente di Apple per l’ambiente, la politica e le iniziative sociali.

La Hogan si unirà al team di Biden assieme al senatore Chris Dodd, alla deputata Lisa Blunt e a Eric Garcetti, il sindaco di Los Angeles. Insieme, costituiranno il team del candidato del Partito democratico alla Casa Bianca per la selezione del probabile futuro vicepresidente.

“La selezione di un candidato alla vicepresidenza è una delle decisioni più importanti in una campagna presidenziale e nessuno lo sa più di Joe Biden”, ha dichiarato il responsabile della campagna Jen O’Malley Dillon. Cynthia Hogan assieme agli altri membri del comitato effettueranno per Biden un rigoroso processo di selezione e verifica.

Tutti gli articoli sul mondo Apple, sulle scelte e sulle iniziative dell’azienda di Cupertino si trovano a partire da questa sezione di Macitynet dedicata ad Apple History & Lifestyle.