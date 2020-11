Xev, le auto elettriche cinesi sono disponibili in Italia

La gamma di veicoli di Xev, casa automobilistica cinese, sono disponibili anche in Italia. XEV iEV7s è un SUV totalmente elettrico, ovvero un Battery Electric Vehicle (BEV), veicoli a emissioni zero, privi di motore a combustione interna che montano un propulsore elettrico in grado di trasformare l’energia accumulata nella batteria in forza motrice.

Il motore della iEV7s è da 85 kW, in grado di offrire coppia di 270 Nm, da subito, e nel silenzio più totale e circolare liberamente anche nelle zone a traffico limitato delle città. Con la batteria al litio da 40 kWh, il produtttore riferisce di una autonomia di 320 km; la ricarica completa avviene in 60 minuti.

La sicurezza della batteria è garantita da 5 accorgimenti protettivi, a partire dall’interruzione della tensione in caso di collisione fino alla protezione hardware e software in caso di sovraccarico di corrente.

La batteria della XEV iEV7s è composta da 4.032 celle al litio, di tipo 18650. Queste celle, distribuite in 23 moduli disposti sul pianale della vettura, garantiscono una perfetta distribuzione dei pesi e spostano il baricentro molto più in basso rispetto a una vettura con motore termico di tipo tradizionale.

Ognuna delle 4032 celle al litio garantisce una capacità di 2.75 Ah e un voltaggio continuo di 3.6v, portando la capacità complessiva del pacco batteria a 39,9 kWh. Per garantire il funzionamento ottimale della batteria e mantenere la temperatura di esercizio sempre sotto controllo, ognuno dei 23 moduli è attraversato da un sistema di rafffreddamento a liquido. Un tubo piatto attraversa i moduli separando le celle e garantendo un raffreddamento costante al fine di evitare pericolosi surriscaldamenti. La batteria è garantita fino a 8 anni (o 150.00 km).

La struttura del veicolo è realizzata con un mix di acciaio ad alta resistenza (per il 21%) e ad altissima resistenza (per il 16%), in grado di garantire, secondo il costruttore, massima sicurezza per gli occupanti e allo stesso tempo riuscendo a contenere il peso dell’auto al minimo. Il prezzo di listino è di 31.800 euro ma con incentivi e rottamando una vecchia vettura fino a Euro 4 è possibile arrivare a 21.800 euro.

Xev in Italia ha una importante base ad Alpignano, vicino a Torino e adesso c’è anche una rete di dieci concessionarie, dislocate in varie località del Nord tranne una: Guagliumi Cars a Latina. Oltre al già citato Suv compatto Xev iEV7, sul sito dell’azienda cinese appare

il quadriciclo Xev Kitty che vanta una autonomia dichiarata fino a 150 km, lunghezza 236 cm, motore con potenza massima di 7,5 kW e prezzo di 6.500 euro.

Interessante anche XEV YOYO, una microcar da città stampata in 3D e concepita in collaborazione con il Politecnico di Torino che offre velocità massima 70 km/h; può essere guidata con patente dai 16 anni. La batteria è da 9,2 kWh (intercambiabile come sugli scooter), il motore elettrico ha una potenza massima di 10 CV.

