XGIMI Horizon e Horizon Pro 4K, potenti videoproiettori per ogni angolo della casa

XGIMI, marchio leader mondiale nell’home theater, dopo il successo 2020 del suo proiettore flessibile XGIMI MoGo Pro presenta i proiettori di punta del 2021, Horizion e Horizon Pro da oggi in prevendita.

XGIMI Horizon e Horizon Pro

La serie XGIMI Horizon è un scelta di intrattenimento all-in-one intelligente per coloro che desiderano godersi qualcosa di più dei semplici film dal comfort di casa per diversi motivi: la qualità dell’immagine un buon sistema di amplificazione a bordo e la possibilità di costruire il proprio home theater in qualsiasi stanza grazie alla configurazione rapida e plug and play sia di fuoco, zoom e correzione dell’angolo di proiezione.

Pro, Il modello superiore, è pensato sia per gli appassionati di cinema che per i giocatori con una proiezione di immagini che arriva fino a 300 pollici. XGIMI Horizon Pro dispone della tecnologia True 4K, che offre una risoluzione superiore per una qualità dell’immagine nitida e nitida e dettagli nitidi. Una luminosità di 2200 ANSI lumen offre colori dello schermo ancora più nitidii per gli utenti domestici per vivere l’esperienza domestica cinematografica anche di giorno.

Precisione di proiezione e audio coinvolgente



La tecnologia di immagine X-VUE brevettata di XGIMI migliora la qualità dell’immagine, adottando la tecnologia di compensazione del movimento a 120 Hz che funziona con MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) per risolvere qualsiasi potenziale sfarfallio dell’immagine che potrebbe verificarsi durante la proiezione di immagini ad alta dinamica: attraverso uno specifico algoritmo, questo aumenta notevolmente la chiarezza e la fedeltà delle immagini dinamiche sulla serie XGIMI Horizon.

Grazie alla partnership con Harman Kardon, i proiettori della serie HORIZON di XGIMI sono dotati di altoparlanti con trasduttore Bluetooth a gamma completa combinati da 16 W integrati.

Posizionatelo dove volete

La correzione automatica della distorsione trapezoidale leader del settore di XGIMI e l’algoritmo di rilevamento delle immagini integrato basato su AI identificano ed evitano in modo intelligente gli ostacoli nell’area di proiezione: l’intelligenza artificiale è stata addestrata attraverso migliaia di scene e centinaia di impostazioni dello schermo e può identificare automaticamente l’area dello schermo e regolare l’immagine di conseguenza. Ciò gli consente di riempire lo spazio di proiezione anche se la proiezione è molto angolata.

Allo stesso la precisa funzione di messa a fuoco automatica regola rapidamente la messa a fuoco dell’immagine anche quando il proiettore viene spostato, mantenendo l’immagine di proiezione sempre chiara e nitida.

Basato su Android TV che incorpora oltre 5.000 app Android native, il layout semplice dell’interfaccia è estremamente intuitivo, è sincronizzabile su dispositivi mobili e desktop con servizi di streaming.

XGIMI Horizon offre funzionalità di protezione degli occhi, inclusa l’eliminazione dei fastidiosi riflessi e la garanzia che i display siano privi di sfarfallio ed ha la certificazione Eye Comfort di TÜV e la riduzione della presenza della luce blu, i proiettori della serie Horizon incorporano funzioni di protezione degli occhi che salvaguardano la qualità dell’immagine da diverse prospettive in modo che gli utenti possano godersi la visione più a lungo, senza subire disagi visivi incluso l’affaticamento degli occhi.

Con una funzione Fast Boot che attiva la serie XGIMI HORIZON in 4 secondi, gli utenti hanno un’immagine perfetta 6 secondi dopo, in modo da ottenere istantaneamente il piacere della visione. Grazie alle capacità di proiezione in avanti, indietro e dal soffitto, i proiettori della serie HORIZON di XGIMI sono ideali per un uso domestico dedicato all’intrattenimento, in modo che gli utenti possano passare facilmente dai film alla TV ai giochi rapidamente, senza problemi.

Un proiettore che si sposa con l’arredo

Per coloro che sono più orientati al design che esperti di tecnologia, l’aspetto e la finitura possono essere più importanti dei dati tecnici con decibel e lumen, ma la serie Horizon di XGIMI non li deluderà visto che si integra perfettamente in qualsiasi stanza di qualsiasi casa: i proiettori della serie hanno profili arrotondati e la griglia che corre lungo tutto il perimetro. Inoltre la costruzione in alluminio Study offre una preziosa combinazione di leggerezza ma con la forza e la flessibilità per durare più a lungo. Il 1080p HORIZON è disponibile in grigio spaziale, mentre il 4K HORIZON Pro è un semplice nero opaco.

XGIMI HORIZON sarà venduto al dettaglio per 1.099 Dollari o1.099 Sterlinie e XGIMI HORIZON PRO per 1.699 Dollari o 1.699 Sterline, tramite XGIMI e i principali rivenditori, tra cui Amazon. In vista del lancio ufficiale il 10 maggio 2021, entrambi i modelli saranno disponibili per il preordine dal 19 aprile 2021. I prezzi Euro saranno comunicati a breve.