iOS 15, due icone forse anticipano il design in arrivo

Due icone rilasciate da Apple con l’aggiornamento di due sue app potrebbero anticipare il nuovo design in arrivo con iOS 15, il prossimo sistema operativo che la multinazionale di Cupertino presenterà al mondo in occasione della conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC21 che si svolge a giugno.

Le due icone in questione sono quelle di App Store Connect, con un aggiornamento rilasciato nel mese di ottobre dello scorso anno, e anche l’icona dell’app Apple Music for Artists rilasciata invece nelle scorse ore. Nell’app dedicata ai programmatori il look minimalista, sia per l’icona che per la grafica al suo interno, è sostituito con un simbolo graficamente più elaborato e complesso, con colorazione, ombreggiature e luci che conferiscono un aspetto tridimensionale al logo di App Store per sviluppatori. È stata introdotta anche una doppia linea di cornice che conferisce al tutto un aspetto in rilievo.

Anche la nuova icona di Apple Music for Artists appena rilasciata è stata sottoposta a un aggiornamento grafico molto simile. Anche questa icona infatti presenta lo stesso doppio bordo con look in rilevo. All’interno il simbolo della nota musicale, super semplificato nella versione precedente, ora è realizzato in tinte rosso e rosa, incluse ombreggiature e luci che conferiscono più spessore all’immagine.

Senza dubbio lo stile di queste due icone è diverso da quello finora visto in iOS 14, più simile invece a macOS Big Sur, per questa ragione diversi utenti osservano che potrebbe trattarsi di una anticipazione di quello che potrebbe arrivare con il cambio di design in iOS 15. L’ipotesi è credibile e merita di essere presa in considerazione, come rileva MacRumors. In ogni caso occorre anche rilevare che si tratta di due icone riservate a un gruppo di utenti ristretto, rispettivamente programmatori e artisti, così Apple potrebbe aver deciso di modificare solo aspetto e design di queste due icone per differenziarle ulteriormente dalle restanti app per tutti.

Non dovremo attendere molto per scoprirlo: Apple presenterà iOS 15 e tutte le prossime versioni dei suoi sistemi operativi durante la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC21 che si svolgerà a giugno, anche quest’anno in versione tutta online, digitale e gratuita.

Il prossimo importante aggiornamento in arrivo per privacy, trasparenza del tracciamento delle app e altro ancora, è iOS 14.5: tutto quello che c’è da sapere è in questo approfondimento di macitynet.