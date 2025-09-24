Xiaomi 15T e Pro offrono fotocamere Leica e funzione walkie talkie

Per gli appassionati Xiaomi sono arrivati i terminali con lo schermo più grande di sempre del marchio: infatti Xiaomi 15T e 15T Pro mettono a disposizione un display da 6,83 pollici, contenendo però le dimensioni grazie alla sensibile riduzione delle cornici.

Nel modello 15T la frequenza di aggiornamento arriva a 120Hz, mentre nel 15T Pro l’aggiornamento arriva fino a 144Hz. Con risoluzione 1,5K e luminosità di picco fino a 3.200 nit entrambi permettono di sfruttare appieno app, giochi e le avanzate funzionalità per foto e video.

Comparto foto e video

I terminali mettono a disposizione una tripla fotocamera posteriore creata in collaborazione con Leica. L’obiettivo principale da 50MP con lente Leica Summilux offre un’apertura f/1.7 mentre il modello Pro arriva a f/1.62.

La fotocamera ultra-grandangolare è da 12MP con apertura f/2.2 e campo visivo di 120°. Anche il teleobiettivo è da 50MP su entrambi, ma nel 15T l’apertura è di f/1.9, mentre nel 15T Pro è un super teleobiettivo Leica con f/3.0 con stabilizzazione ottica e zoom ottico 5x. In quest’ultimo caso in digitale si arriva a un ingrandimento 10x con qualità di livello ottico e Ultra Zoom 20x.

Così 15T copre lunghezze focali da 15mm a 92mm, mentre 15T Pro da 15mm a 230mm. Il costruttore assicura immagini eccezionali per gamma tonale, fedeltà cromatica e anche per la percezione della profondità, richiedendo così interventi minimi in fase di post produzione.

Permettono di registrare video HDR10+ in risoluzione 4K a 30 fps su tutte le lunghezze focali, mentre il 15T Pro si spinge fino a 4K a 120fps con la fotocamera principale per riprese di qualità cinematografica e controllo preciso dei fotogrammi.

Energia per tutto

Nonostante il design sottile mettono a disposizione una capiente batteria da 5.500mAh. Il modello 15T ricarica velocemente solo via cavo fino a 67W con HyperCharge, mentre nel 15T Pro la ricarica cablata HyperCharge arriva a 90W e la ricarica wireless a 50W.

Funzionano con chipset MediaTek: il modello Dimensity 9400+ costruito con tecnologia a 3 nanometri nel 15T Pro, invece nel modello inferiore Dimensity 8400-Ultra. Per assicurare l’utilizzo prolungato il sistema 3D IceLoop con camera di vapore convoglia rapidamente il calore emesso dalle componenti principali riversandolo verso la superficie dello smartphone.

Comunicano tra loro anche in assenza di rete cellulare e Wi-Fi

Anche quando l’utente si trova fuori dalla portata della rete cellulare e non sono presenti reti Wi-Fi, questi terminali permettono di comunicare vocalmente tra loro grazie a Xiaomi Offline Communication. La funzione di walkie talkie torna utile all’aperto, in luoghi isolati, inclusi sentieri di montagna e foreste: arriva fino alla distanza massima di 1,3 km con il modello 15T e fino a 1,9 km con Xiaomi 15T Pro.

Xiaomi 15T Series, disponibilità e prezzi

I due terminali Xiaomi sono già disponibili presso il costruttore e i rivenditori, anche da questa pagina di Amazon: il modello 15T in nero, grigio e oro rosa a partire da 649,90 euro. Invece Xiaomi 15T Pro proposto in nero, grigio e moca gold a partire da 799 euro.

Per il periodo di lancio sono disponibili bundle che, oltre al terminale, includono gratis Xiaomi Watch S4 oppure la stampante tascabile Photo Printer Pro.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...