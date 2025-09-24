Amazfit Balance 2 XT, oltre 170 sport e GPS tenersi sempre un passo avanti

Amazfit presenta Balance 2 XT, uno smartwatch multisport pensato per il benessere di chi lo indossa, in grado di offrire monitoraggio completo di allenamenti e recupero. Il nuovo modello appena presentato si distingue per le oltre 170 modalità sportive, un design curato e robusto allo stesso tempo, con il sistema operativo Zepp OS 5, che garantisce un utilizzo fluido e ricco di funzionalità.

Il cuore visivo dello smartwatch è un ampio display AMOLED da 1,5 pollici con luminosità fino a 2000 nits, protetto da vetro Gorilla Glass 3, che assicura una perfetta visibilità anche sotto la luce diretta del sole o negli ambienti più scuri. La batteria di grande capacità permette fino a 21 giorni di autonomia.

Per gli appassionati di corsa, Balance 2 XT offre un sistema GPS preciso grazie al posizionamento satellitare a doppia banda con supporto a sei sistemi GNSS, inclusi GPS e Galileo. In più, l’orologio consente di scaricare mappe urbane, topografiche e outdoor. Il tuto è supportato dalle misurazioni del battito cardiaco e VO₂ max per ottimizzare le performance e gestire al meglio il recupero post-allenamento.

Un elemento di rilievo è la presenza di tre modalità dedicate allo sport HYROX: Allenamento, Physical Fitness Test (PFT) e Gara. Queste modalità sono studiate per rispondere alle reali esigenze degli atleti, fornendo dati dettagliati su forza, resistenza e tempi di recupero, permettendo un’analisi approfondita delle prestazioni e un miglioramento continuo.

Non manca nemmeno la modalità dedicata al padel, sport in crescita in Italia, che registra ogni colpo – da dritti a rovesci – analizzando intensità e numero degli scambi. Questa funzionalità è utile sia per i principianti che vogliono migliorare sia per i giocatori più esperti che desiderano perfezionare la tecnica e la resistenza.

Lo smartwatch è già disponibile a 199,90 euro. Tuti i prodotti del brand sono disponibili su Amazon a partire da questa vetrina. Per tutte le notizie che ruotano attorno al brand Amazfit, invece, il link da seguire è direttamente questo.