Xiaomi completa l’acquisizione di Zimi

Zimi, azienda che produce accessori per smartphone che è stata sostenuta da Xiaomi, è ora ufficalmente parte del gruppo e una società interamente di proprietà del marchio cinese: Xiaomi Group ha dichiarato nella sua ultima presentazione dei risultati che la società sta acquisendo una partecipazione del 50,09% in Zimi.

L’acquisizione ha un costo di 205 milioni di dollari. In precedenza, Xiaomi possedeva già il 49,91 percento del capitale di Zimi. Con questa ultima transazione, Zimi diventa una consociata interamente controllata di Xiaomi.

Durante l’annuncio, Xiaomi ha affermato che la società ritiene che la tecnologia di Zimi, così come le capacità di ricerca e sviluppo nell’alimentazione e in molteplici campi dell’IoT, potranno migliorare la competitività tecnica di Xiaomi nel campo smart e raggiungere la standardizzazione della potenza del prodotto per risparmiare sui costi.

Durante il 2014 e il 2018, le vendite cumulative dell’alimentatore mobile di Xiaomi hanno superato i 100 milioni di unità. Zimi ha una propria gamma sotto forma di ZMI e la società afferma di essere impegnata in accessori per smartphone di fascia alta, inclusi caricabatterie, caricabatterie wireless, cavi dati, elettrodomestici intelligenti e altro ancora.

Zimi è stata fondata nel 2012 come Jiangsu Zimi Electronic Technology Co., Ltd e nel 2013 è diventata membro della catena industriale di Xiaomi. L’azienda era responsabile dello sviluppo degli alimentatori mobili Xiaomi e dei prodotti correlati in questa categoria. Zhang Feng, il fondatore di Zimi, successivamente è stato partner e vicepresidente del gruppo Xiaomi.