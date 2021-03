Nikon: fotocamere, obiettivi, binocoli in offerta Primavera su Amazon fino al 62%

Anche Nikon partecipa alle offerte di Primavera di Amazon con una serie di sconti che abbracciano diverse categorie di prodotto. Fino al 2 aprile, salvo esaurimento scorte, è infatti possibile acquistare in sconto fotocamere DSLR, bridge, mirrorless e compatte.

Tra queste ultime c’è l’ottima Coolpix W150, una fotocamera compatta digitale impermeabile e resistente agli urti, alle basse temperature e alla polvere lanciata sul mercato appena due anni fa. A suo agio sia sulla neve che sott’acqua, questa compatta permette di scattare foto ed effettuare riprese video praticamente in ogni condizione.

Grazie alla modalità “Reticolo volto subacqueo” garantisce ottimi risultati in piscina o al mare fino a 10 metri di profondità. Inoltre, essendo resistente ad urti e cadute urti (fino da 1.8 metri), può tranquillamente sopportare qualche colpo durante una vacanza in famiglia o una festa tra amici. Si caratterizza anche per una serie di effetti foto integrati facili da applicare e per un Menu diversificato interattivo dedicato ai bambini. Se lo si attiva, gli utenti possono allegare messaggi vocali alle foto, attivare divertenti schermate di benvenuto e animare le presentazioni.

L’app Nikon SnapBridge (per iOS e Android), poi, facilita la condivisione degli scatti o l’utilizzo di un dispositivo Smart per scattare a distanza.

In promozione c’è anche il Nikkor AF-S DX 35 mm f/1.8G, un obiettivo a focale fissa con ampia apertura di diaframma che permette sia di ottenere dei primi piani con un buon effetto grandangolo e uno sfocato profondo dietro il soggetto, sia di fotografare paesaggi e scene in strada anche di sera con una buona luminosità. I 35mm lo posizionano tra gli obiettivi “tutto-fare”, di quelli che si montano sulla fotocamera e di cui ci si può innamorare talmente tanto che difficilmente si andranno poi ad intercambiare con altre focali.

Come detto ci sono anche alcuni binocoli, come l’Aculon A30 e lo Sportstar EX da 10×25, quindi con ingrandimento 10x su lenti da 25mm, che bilanciano leggerezza e praticità con un buon livello di zoom.

Potete dare un’occhiata a tutti i prodotti Nikon in promozione “Amazon Primavera” dalla lista che segue:

Nikon D3500 Fotocamera Reflex Digitale con Obiettivo Nikkor AF-P DX 18?55 VR e AF-P DX 70?300 VR, 24.2 Megapixel, LCD 3″, SD da 16 GB 300x Premium Lexar, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino al 2 apr 21

Nikon D7500 Fotocamera Reflex Digitale con Obiettivo AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR, 20,9 Megapixel, Wi-Fi, Bluetooth, SD 8GB 300x Premium Lexar, Nero [Nital card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino al 2 apr 21

Nikon D610 Body Fotocamera Reflex Digitale, 24.3 Megapixel, LCD 3.2 Pollici, SD 32GB Lexar Pro, Nero [Nital card: 4 anni di garanzia] In offerta a 649,00 € – invece di 1700,00 €

sconto 62% – fino al 2 apr 21

Nikon Obiettivo Nikkor AF-S DX 35 mm f/1.8G, [Nital Card: 4 Anni di Garanzia], Nero In offerta a 159,90 € – invece di 249,00 €

sconto 36% – fino al 2 apr 21

Nikon Aculon A30 10X25 Binocolo, Nero In offerta a 59,90 € – invece di 95,00 €

sconto 37% – fino al 2 apr 21

Nikon Sportstar EX 10×25 DCF Binocolo, Argento In offerta a 89,90 € – invece di 135,00 €

sconto 33% – fino al 2 apr 21

Nikon Coolpix B600 Fotocamera Bridge, 16 Megapixel, Zoom 60X, Full HD, Sensore CMOS in Condizioni di Scarsa Illuminazione, Bluetooth, Wi-Fi, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 299,00 € – invece di 369,00 €

sconto 19% – fino al 2 apr 21

Nikon Z6 + NIKKOR Z Kit 24-70 F/4 S Fotocamera Mirrorless Full Frame, CMOS FX da 24.5 MP, 273 Punti AF, Mirino OLED da 3.686k Punti Quad VGA, 4K, LCD 3.2″, Nero, [Nital Card: 4 Anni di Garanzia]. In offerta a 1979,00 € – invece di 2799,00 €

sconto 29% – fino al 2 apr 21

Nikon Coolpix W150 Fotocamera Digitale Compatta, 13.2 Megapixel, LCD 3″, Full HD, Impermeabile, Resistente agli Urti, alle Basse Temperature e alla Polvere, Flowers [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 149,00 € – invece di 179,00 €

sconto 17% – fino al 2 apr 21

Per tutte le altre offerte di Primavera Amazon partite da questa pagina.