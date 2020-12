Xiaomi Deerma DEM-TB900, la scopa aspira e lava pavimenti in super offerta a 28 euro

Il regalo di natale per tutte le mamme è servito. La scopa Xiaomi Deerma Mop DEM-TB900, che lava e aspira al tempo stesso, si acquista a poco più di 28 euro, direttamente a questo indirizzo, con spedizioni gratuite e veloci: si riceve a casa in 5 giorni.

Xiaomi Deerma Mop DEM-TB900 è una periferica dell’ecosistema Xiaomi, anche se sulla scopa non si troverà il logo della società. Si tratta di una scopa elettrica, che consente di spazzare il pavimento, e anche di lavarlo con una semplice passata.

La scopa propone all’estremità una spazzola rotante meccanica a rullo con setole morbide e sottili per pulire in profondità e risucchiare la polvere. La bocca della scopa è larga 17 cm, così da pulire un’area piuttosto grande.

Il serbatoio per la polvere è di grande capacità, da 230 ml, ed è progettato per l’installazione o la rimozione del panno in tutta facilità e in pochi passaggi. Al suo interno la scopa propone anche una pompa di nebulizzazione a pressione, così da rilasciare micro particelle di acqua con alta efficacia pulente da un lato, ma con un pavimento che si asciugherà dopo pochi minuti.

La distanza di nebulizzazione è di 110 cm e può pulire un’ampia area, grazie al serbatoio per l’acqua da 280 ml, che copre una superficie di circa 100 metri quadrati. Inoltre è possibile aggiungere disinfettante nel serbatoio dell’acqua per sterilizzare e rimuovere i batteri presenti sulla superficie del pavimento.

Deerma DEM-TB900 è fatta in ABS, PET e acciaio inossidabile e ha dimensioni di circa 130,9 x 37,5 x 17,2 cm. All’interno della confezione, oltre alla scopa principale, anche il panno per il primo utilizzo.

Al momento si acquista in offerta lampo a 28,89 euro, con spedizioni verso l’Italia gratuite, con tempi di consegna previsti dal venditore tra 3 e 5 giorni lavorativi.

