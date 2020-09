Xiaomi Mi Airdots Pro solo 60 € per le cuffie auricolari wireless rivali di AirPods Pro

Le Xiaomi Mi Airdots Pro possono essere considerate la risposta ufficiale di Xiaomi alle AirPods Pro di Apple, ovviamente al un prezzo concorrenziale di soli 60 euro, come nella tradizione Xiaomi.

Il prodotto ricalca lo stile dell’omologo Apple: look total white (sia per gli auricolari che per la custodia), dimensioni compatte e l’ormai diffusa “calzata” in-ear. Le Xiaomi Mi Airdots Pro dispongono di controlli touch subito a portata di polpastrello che consente un comodo controllo a sfioramento.

Ovviamente si tratta di cuffie auricolari true wireless, dotate anche di tecnologia binaurale, che permette di utilizzarle anche singolarmente, come singolo auricolare nel caso sia necessario: le Xiaomi Mi Airdots Pro si occuperanno automaticamente di commutare la diffusione sonora da entrambi gli auricolari ad uno solo.

Dal lato acustico supportano la codifica AAC per una maggiore qualità sonora, e vantano un’avanzata tecnologia costruttiva dei suoi speaker interni (un magnete al neodimio da 7 mm e un altoparlante a bobina placcato in titanio) e da un sistema di cancellazione attiva del rumore, caratteristiche che vanno ad esaltare la qualità audio offerta dal sistema.

Le Mi True Wireless Earphones supportano anche gli assistenti vocali (via Bluetooth) ed entrambi gli auricolari sono dotati di microfoni ad alta sensibilità che inibiscono efficacemente il rumore di fondo con tecnologia beamforming + ENC, per una comunicazione di qualità superiore.

Includono anche un utile sensore ad infrarossi che rileva quando le cuffie auricolari vengono estratte dall’orecchio, e mette in pausa automaticamente la riproduzione audio.

Lato autonomia, la custodia degli auricolari ha una potenza sufficiente a garantire 10 ore

di riproduzione, mentre le cuffie con una ricarica completa posso durare fino a 3 ore in riproduzione. La custodia utilizza la tecnologia touch-to-charge con ricarica magnetica Hall

e include una porta USB Type-C per la ricarica via filo.

Compatibili con iOS e Android, gli Xiaomi Mi Airdots Pro sono in offerta lampo al pezzo di circa 60 euro e si acquistano cliccando su questo link diretto. Se siete alla ricerca di una buona alternativa alle Apple AirPods Pro senza spendere una fortuna, questa può essere la soluzione ideale.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.