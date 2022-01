Xiaomi MKODO T1, la lametta da barba in versione elettrica

Chi preferisce la lametta al rasoio, può comunque beneficiare del sistema elettrico per ottenere una rasatura migliore usando Xiaomi MKODO T1, che per altro è attualmente scontato a 15,80 euro.

E’ uguale in tutto e per tutto ad una lametta da barba tradizionale, di quelle che si possono comprare anche al supermercato. Ma la qualità costruttiva in questo caso è molto più alta, a partire dal manico che appare più robusto. La lama poi, ne utilizza una a cinque strati di produzione tedesca, e il tutto è certificato IPX7 in modo da poter resistere tranquillamente al contatto con l’acqua corrente.

Anche perché è questa una delle caratteristiche di questo modello: sciacquando le lame sotto l’acqua, si attiva il motore che alla velocità di 12000 rpm fa muovere lateralmente la testina di pochi millimetri da un lato e dall’altro, quel tanto che basta per recidere il pelo alla radice con ancora più precisione, evitando che si possa incastrare e strapparlo anziché tagliarlo.

A gestire questo sistema c’è un perno in oro 24 carati che cattura il segnale dell’acqua che scorre e lo trasmette in tempo reale al processore principale, che a quel punto accende (o spegne, se è acceso) il sistema di vibrazione. Così, non ci sono tasti o pulsanti meccanici che alla lunga potrebbero usurarsi più facilmente.

Il sistema è alimentato da due batterie di tipo ministilo AAA e promettono un’autonomia di 6 mesi se usato 2 minuti al giorno per tutti i giorni, mentre in standby l’autonomia è pari a 1 anno. Questo, unito al fatto che la testina si inclina di 30 gradi, lo rende molto più preciso nella rasatura.

Costa 19,75 euro ma al momento è scontato del 20%, quindi lo pagate 15,80 euro.

