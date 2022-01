Zalando vende prodotti Apple e Beats in Italia

Zalando, una delle principali piattaforme online europee per la moda e il lifestyle, amplia il proprio assortimento con i prodotti Apple e Beats in Italia, Austria, Germania, Francia, e Svizzera.

I prodotti Beats, compresi i nuovi Beats Fit Pro (qui la recensione di macitynet), sono disponibili su Zalando a partire da oggi. I clienti potranno scoprire Apple Watch, AirPods, HomePods e accessori Apple nella sezione Tech Accessories & Audio dello store di Zalando a partire dal 2 febbraio. La nuova offerta è in linea con la visione di Zalando di essere il punto di partenza per la moda e lo stile di vita, permettendo ai suoi clienti di acquistare il loro intero look alla moda, completo di accessori tecnologici abbinati

«A Zalando crediamo che moda e tecnologia siano strettamente collegate» dichiara Andreas Roedl, Vice Presidente Categoria Uomo di Zalando. «Accessori tecnologici indossabili, come cuffie, smartwatch o custodie per il telefono, sono diventati pezzi di moda che completano lo stile personale delle persone. Offrire la tecnologia indossabile più ricercata ci avvicina ancora di più alla realizzazione della nostra visione: essere il punto di partenza per la moda e lo stile di vita dei nostri clienti».

«Siamo molto felici che i nostri clienti in Italia possano iniziare ad acquistare da oggi il loro intero look di moda su Zalando, completo di accessori Apple e Beats abbinati, e ricevere tutto in un unico pacco con la comodità che conoscono e amano» commenta Riccardo Vola, GM Italy and Spain Zalando.

Zalando è la piattaforma online di moda e lifestyle in Europa. Nata a Berlino nel 2008 con la missione di creare lo stile “dalla testa ai piedi”, ora conta oltre 46 milioni di clienti attivi in 23 mercati offrendo abbigliamento, calzature, accessori e cosmetici. L’assortimento di brand internazionali spazia da nomi famosi a livello internazionale a etichette locali. La piattaforma offre tutto ciò che serve a livello di ispirazione, innovazione e interazione.

Zalando lavora costantemente per trovare soluzioni digitali per ogni aspetto dell’universo moda per clienti, partner e ogni attore importante nella storia di Zalando. L’obiettivo della società è diventare il punto di riferimento della moda e una piattaforma sostenibile con un netto impatto positivo sulle persone e sul pianeta.