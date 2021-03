Xiaomi Ninebot A30C reinventa il Ciao elettrico

Dopo aver annunciato nelle scorse ore l’ingresso nel mondo delle auto elettriche, Xiaomi, nella divisione Segway-Ninebot ha presentato nuovi scooter e bici elettrici. I prodotti rientrano in una nuova serie A e serie N. In particolare, la serie A ha visto la presentazione del ciclomotore elettrico Ninebot A30C. I pedali inclusi portano alla mente il leggendario Ciao della Piaggio.

Ninebot A30C adotta un design simile a una bici, ma ha una trasmissione elettrica. In altre parole, ha i pedali tipici di una bicicletta, che possono essere utilizzati quando la batteria si scarica. In termini di prestazioni, la bici elettrica A30C è dotata di una batteria da 48V ad alta energia. Il corpo utilizza un telaio in acciaio ad alto tenore di carbonio, cerchi in lega di alluminio, e un sistema di recupero dell’energia EABS.

La batteria ha un’autonomia massima di 40 km, mentre lo scooter promette di raggiungere una velocità massima di 25 km/h. L’app Ninebot offre agli utenti la possibilità di sbloccare lo scooter da remoto. Inoltre, supporta funzioni come la condivisione della chiave elettronica e lo sblocco a induzione. Ancora, lo scooter ha un allarme di anomalia integrato e un sistema di rilevamento dell’assetto AHRSS, che può emettere un allarme quando vengono rilevate condizioni anormali.

Lo scooter ha una piattaforma di elaborazione cloud box, che può raccogliere più informazioni dai sensori in tempo reale per monitorare lo stato del veicolo e la telemetria. Ninebot A30C pesa circa 54 kg, e offre la possibilità di installare fino a due seggiolini per il trasporto di bambini.

Ninebot A30C ha un prezzo di partenza, al cambio, inferiore a 300 euro. Purtroppo, non si hanno informazioni su un rilascio in Europa e sarà difficile che arrivi in Italia, soprattutto a questo prezzo.