Xiaomi presenta la serie Redmi Note 12 al grido di Vividicolori

Xiaomi ha presentato la sua ultima serie di smartphone Redmi Note 12, che vanno a riscrivere la fascia media alta. In totale si parla di quattro nuovi smartphone tra Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G e Redmi Note 12.

Fiore all’occhiello della serie è il Xiaomi Redmi 12 Pro+ 5G, che vanta una fotocamera principale da 200 MP. Al suo fianco un obiettivo ultra-grandangolare e uno macro. ll modello Plus non è da confondere con Redmi 12 Pro 5G, che vanta sì una risoluzione degli obiettivi grandangolari e macro da 8 MP e 2 MP, ma gode di una fotocamera principale con risoluzione molto più bassa di 50 MP.

Se si passa ai modelli standard della serie, Redmi Note 12 5G e 12 standard, probabilmente si otterranno foto di qualità interiore. Anche la fotocamera principale del Note 12 offre 50 MP, ma il sensore non può competere con quello del Note 12 Pro.

Per quanto riguarda lo schermo, non ci sono differenze tra Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G e Pro 5G. Ciò significa che si ottiene un display AMOLED Flow da 6,67 pollici su entrambi i dispositivi con supporto Dolby Vision e Dolby Atmos. A prima vista, anche il Redmi Note 12 e il 12 5G offrono uno schermo simile, perché sono dotati di un pannello AMOLED da 6,67 pollici con 120 Hz. Tuttavia, differiscono nei dettagli.

Ad esempio, i modelli Pro sono in grado di adattare la loro frequenza di aggiornamento al contenuto dello schermo rispettivo, il che consente di risparmiare energia, caratteristica non presente nei modelli standard.

Sotto il cofano, c’è una tecnologia che non ha molto a che fare con la fascia media. Sia il Note 12 Pro+ 5G che il Pro 5G utilizzano un MediaTek Dimensity 1080, mentre sui dispositivi standard della serie si trova tecnologia Qualcomm, rispettivamente, Snapdragon 4 Gen 1 e Snapdragon 685.

Quanto alla ricarica, i modelli Pro sono dotati della tecnologia HyperCharge, con il Plus in grado di ricaricarsi fino a 120 watt e il Pro 5G fino a 67 watt. Entrambi i modelli sono dotati di una batteria da 5.000 mAh, come le controparti standard, che tuttavia si ricaricano con velocità fino a 33 watt qui.

Prezzi e disponibilità

Redmi Note 12 Series è disponibile all’acquisto su Amazon a questi prezzi: