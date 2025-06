Xiaomi presenta Redmi Pad 2 Series per l’intrattenimento

Xiaomi, colosso tecnologico ormai noto per i suoi dispositivi smart e per l’ecosistema IoT, lancia ufficialmente in Italia il nuovo tablet Redmi Pad 2, disponibile anche in versione 4G. Si tratta di un Device entry-level progettato per offrire funzionalità multimediali a un pubblico sempre più vasto, puntando su prestazioni solide, usabilità e integrazione con l’ecosistema Xiaomi, grazie all’introduzione del nuovo sistema operativo HyperOS 2.

Redmi Pad 2 punta tutto sull’intrattenimento con un ampio schermo da 11 pollici 2.5K che restituisce immagini ideali per lo streaming, la lettura e il gaming leggero. Propone 274 ppi e una frequenza di aggiornamento AdaptiveSync a 90Hz, così da offrire una esperienza visiva fluida anche nelle scene più dinamiche.

Inoltre, il tablet è certificato TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu, l’assenza di sfarfallio e la compatibilità con il ritmo circadiano, per offrire un comfort visivo ottimale anche dopo lunghe sessioni d’uso.

A completare l’esperienza multimediale il tablet propone un sistema audio a quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos e Hi-Res Audio, che offre un suono immersivo per film, musica e giochi.

Il tablet monta a bordo il sistema operativo Xiaomi HyperOS 2, integrano così Redmi Pad 2 con smartphone e altri dispositivi del marchio. Grazie alla funzione Xiaomi Interconnectivity, ad esempio, è possibile sincronizzare chiamate, appunti e rete in modo più semplice e veloce.

Per esempio, le chiamate in arrivo sullo smartphone possono essere gestite direttamente dal tablet, senza la necessità di cambiare dispositivo. O ancora, in situazioni in cui il Wi-Fi non è disponibile, è possibile attivare automaticamente l’hotspot del telefono con un semplice tocco e, grazie al sistema di appunti condivisi, risulta più facile copiare e incollare testi o immagini tra telefono e tablet.

Quanto alle caratteristiche tecniche, il cuore del dispositivo è il processore MediaTek Helio G100-Ultra, mentre a supporto dell’autonomia è presente una batteria da 9000 mAh, ideale per affrontare lunghe sessioni.

Variante 4G

Non manca una variante 4G del tablet, che aggiunge connettività dual SIM e supporto dual 4G per chi desidera rimanere connesso anche in assenza di Wi-Fi, ad esempio durante un viaggio o all’aperto.

Prezzi e disponibilità

Il Redmi Pad 2 è disponibile in Italia nelle colorazioni Graphite Gray e Mint Green, in due configurazioni: una versione con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna a partire da 199 euro.

La variante Redmi Pad 2 4G, invece, è proposta esclusivamente nella colorazione Graphite Gray, con le stesse opzioni di memoria e un prezzo di partenza di 229 euro. In entrambe le versioni, il tablet viene venduto in bundle con la Redmi Pad Cover, un accessorio dal valore di 29,99 euro.

I prodotti Xiaomi e Redmi si acquistano anche su Amazon a partire da questo indirizzo.