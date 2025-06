Eufy E18 è il robot tagliaerba che si configura da solo

Il nuovo robot tosaerba Eufy E18 automatizza la manutenzione del giardino senza bisogno di installare cavi perimetrali o stazioni di riferimento RTK. Con il recente annuncio da parte dell’azienda arriva anche una interessante promozione lancio su Amazon che permette di risparmiare fino a 300 euro sul prezzo di listino.

Il sistema utilizzato da questo modello si basa su una combinazione di tecnologia GNSS, algoritmi di navigazione e una telecamera ad alta precisione che gli consentono di mappare autonomamente l’area da curare.

Sostanzialmente è in grado di creare una rappresentazione del giardino in modo automatico e senza interventi manuali da parte dell’utente. Tutto questo si gestisce dall’app, dove si può anche visualizzare e personalizzare il percorso, pianificare le sessioni di taglio e monitorare lo stato da remoto. In questo modo, l’utente può gestire la manutenzione del prato senza dover intervenire direttamente sul dispositivo.

Addio cavi perimetrali

Nei robot tosaerba tradizionali è necessario installare un cavo perimetrale attorno al giardino per definire l’area in cui il robot può operare. Si tratta di un cavo che deve essere posato fisicamente nel terreno, collegato a una centralina, e serve a delimitare i confini.

Come dicevamo nel caso dell’Eufy E18 tutto questo invece non è necessario: il robot utilizza sensori, GPS e telecamere per mappare autonomamente l’area da tagliare, senza bisogno di cablaggi o modifiche permanenti al giardino.

Il robot fa inoltre uso di una particolare tecnologia di percezione 3D che gli permette di rilevare con accuratezza gli ostacoli, evitando collisioni con oggetti e persone. È anche dotato di un sistema di taglio parallelo pensato per garantire una manutenzione regolare e uniforme del prato.

Niente RTK

Il sistema RTK invece è una tecnologia di posizionamento satellitare ad alta precisione, spesso usata nei robot tosaerba di fascia alta per migliorare la precisione del GPS. Richiede l’uso di una stazione base esterna (RTK base station), che comunica con il robot per correggere il segnale GPS.

Come accennato l’Eufy E18 non richiede una stazione RTK perché utilizza un sistema di posizionamento GNSS integrato e una telecamera ad alta precisione per ottenere dati di navigazione sufficientemente accurati, eliminando la necessità di accessori esterni o configurazioni complesse.

Le altre specifiche tecniche

Questo modello può gestire giardini fino a 1.200 m² e supporta la gestione di più zone distinte consentendo, ad esempio, di coprire separatamente aree come il giardino anteriore e quello posteriore senza dover spostare manualmente il robot.

È presente anche un sistema di ritorno automatico alla base in caso di pioggia o luce insufficiente, oltre al tracciamento GPS come protezione antifurto.

La promozione

Eufy E18 costa 1.799 € ma su Amazon è al momento in corso una promozione che permette di risparmiare 300 € attivando la casella coupon, sicché comprandolo durante l’offerta lo pagherete 1.499 € spedizione compresa.

Se l’area del vostro giardino è inferiore agli 800 m² potreste anche optare per Eufy E15, che è identico in tutte le altre caratteristiche e costa 1.499 €, con uno sconto anche qui disponibile su Amazon tramite casella coupon che vi permette di pagarlo 1.299 € spedizione inclusa.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...