Xiaomi punta sempre più sui veicoli elettrici

Xiaomi ha annunciato che Xiaomi EV Company Limited ha completato l’iscrizione al registro delle imprese con un capitale di 10 miliardi di RMB e che Lei Jun, Founder, Chairman e CEO di Xiaomi, è il rappresentante legale. Questo segna un passo importante nel tanto atteso progetto legato ai veicoli elettrici (EV) che è ufficialmente entrato in una fase di sviluppo concreta.

Alla fine di marzo, Lei Jun ha annunciato l’entrata ufficiale di dell’azienda nel mercato dei veicoli elettrici impegnandosi a investire un totale di 10 miliardi di dollari in questo business nel corso dei prossimi 10 anni, e con un investimento iniziale di 10 miliardi di RMB.

L’azienda ha fatto sapere che Lei Jun guiderà il team “e metterà in gioco la sua reputazione” nella sfida verso il business dei veicoli elettrici.

Lei Jun è diventato il rappresentante legale di Xiaomi EV Company Limited e sta guidando il team verso un obiettivo: raddoppiare la produzione EV.

Da quando Xiaomi ha annunciato il lancio del business EV, l’azienda mira a rivitalizzare l’industria automotive e innovarne il suo potenziale sviluppo. Il 28 luglio, sono stati reclutati non meglio precisati “talenti” per il dipartimento autonomo su Weibo. Il 25 agosto, durante la conferenza per la presentazione dei risultati finanziari relativi al Q2 2021, Wang Xiang, Partner e Presidente di Xiaomi, ha parlato di “passione sconfinata” di Xiaomi per il settore, riferendo che l’azienda ha esaminato oltre 20.000 curriculum.

Xiaomi EV ha selezionato attentamente talenti del settore e ha formato un team di circa 300 dipendenti. Verso Xiaomi sono puntati gli occhi di vari analisti e per l’azienda vi sono grandi aspettative tra gli addetti ai lavori.

Sempre il 25 agosto, Xiaomi ha annunciato l’acquisizione di una società di tecnologia di guida autonoma dal nome Deepmotion Tech. Il gruppo ha iniziato a concentrarsi sulla realizzazione di tecnologie e l’assunzione di talenti legati al settore automobilistico. Attualmente ci sono 16.000 ingegneri in Xiaomi e le sue spese in R&D sono state quasi 10 miliardi di RMB nel 2020.

Nel secondo trimestre del 2021, il fatturato totale di Xiaomi è stato di 87,8 miliardi di RMB, con un aumento del 64,0% rispetto all’anno precedente; l’utile netto per il periodo è stato di 6,3 miliardi di RMB, con un aumento dell’87,4% rispetto all’anno precedente. Il fatturato totale e l’utile netto hanno entrambi raggiunto livelli record nel trimestre.

