Offerte di Primavera Amazon su domotica Homekit di Eve System: valvola irrigazione, sensori, telecamere

Aspettavate la primavera per rinnovare per la vostra casa con Homekit dopo le classiche pulizie? Le ultimissime periferiche di Eve System (ex Elgato), l’azienda tedesca che per prima ha creduto nel sistema domotico di Apple sono disponibili con un forte sconto.

Sono tutti dispositivi basati su Bluetooth e Wi-fi e che per essere controllati dall’esterno necessitano di Apple TV, un iPad con iOS 10 superiore o un Homepod o Homepod mini

Potete in ogni caso controllarli direttamente vostro iPhone, iPad o Mac grazie a “Casa” o dalla potete applicazione eve.

Eve ha inoltre a listino Extend, che permette di allargare la rete Bluetooth appoggiandosi sul Wi.Fi: lo trovate illustrato su questa pagina.

Qui di seguito vi mostriamo la lista completa dei prodotti in sconto: troviamo il sensore di movimento bluetooth, la valvola per irrigazione programmabile la telecamera con Homekit Secure video con sconto per doppio acquisto e la valvola termostatica che funziona senza bisogno di Hub.

Eve Aqua – Regolatore dell’acqua intelligente per l’app Apple Home o Siri, irrigazione automatica con programmazioni, facile da usare, accesso remoto, senza bridge, Bluetooth, HomeKit In offerta a 74,99 € – invece di 99,95 €

sconto 16% – fino al 26 mar 21

EVE Motion Sensore di movimento wireless con tecnologia Apple HomeKit, impermeabilità IPX 3, Bluetooth Low Energy In offerta a 33,99 € – invece di 49,95 €

sconto 13% – fino al 26 mar 21

EVE Room – Monitoraggio della qualità dell’Aria Interna per rilevare VOC, Temperatura e umidità, Non Richiede Bridge, Nero (Apple HomeKit) In offerta a 99,95 € – invece di 109,99 €

sconto 9% – fino al 26 marzo

Eve Flare – Lampada LED portatile intelligente, resistenza all’acqua IP65 e ricarica wireless, non richiede bridge, bianco (Apple HomeKit) [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 95,99 € – invece di 99,95 €

sconto 4% – fino al 26 marzo

Eve Cam ? Videocamera sicura per interni, privacy al 100%, funzione di Video sicuro di HomeKit, notifiche su iPhone/iPad/Apple Watch, sensore di movimento, microfono e altoparlante In offerta a 109,99 € – invece di 149,95 €

sconto 7% – fino al 26 mar 21

Eve Thermo – Valvola termostatica intelligente con display a LED, controllo automatico della temperatura, non richiede bridge, controlli touch integrati, tecnologia BLE, Apple HomeKit, made in Germany In offerta a 52,99 € – invece di 69,95 €

sconto 13% – fino al 26 mar 21

Eve Cam, Set di 2 – Telecamera intelligente per interni, 100% privacy, HomeKit Secure Video, iPhone, iPad, rilevatore di movimento, microfono e altoparlante, riconoscimento persone/animali In offerta a 209,99 € – invece di 279,95 €

sconto 10% – fino al 26 mar 21

