Xiaomi Smart Band 7 arriva il 22 giugno in offerta lancio

Oltre a Electric Scooter 4 Pro, Xiaomi ufficializza l’arrivo della sua Smart Band 7 anche per il mercato italiano, dove la si potrà a acquistare a partire dal 22 giugno al prezzo lancio di 49 euro, prima che il listino si stabilizzi a 59 euro. Ecco come è fatta e quali sono le caratteristiche.

Progettata ancora una volta per risultare compagno ideale di chi ama una vita salutare, Xiaomi Smart Band 7 è dotata di display ad alta risoluzione AMOLED da 1,62 pollici, con visibilità maggiore del 25% rispetto alla generazione precedente per visualizzare ancora più informazioni, con maggiore chiarezza ed efficienza.

Rispetto al passato, la band aggiunge tre funzioni – Carico allenamento, Durata del recupero ed Intensità allenamento – tramite le quali gli utenti possono valutare il programma di allenamento e regolare l’intensità per massimizzare le prestazioni. Il dispositivo è dotato di una nuova analisi dell’allenamento professionale VO₂ max, che misura la quantità massima di ossigenazione da raggiungere durante l’attività fisica.

Xiaomi Smart Band 7 fornisce anche il monitoraggio del sonno, della saturazione dell’ossigeno (SpO₂) e della frequenza cardiaca. Non solo, dal punto di vista delle personalizzazioni propone oltre 100 quadranti e numerosi cinturini colorati da abbinare, acquistabili separatamente. È impermeabile fino a 5 ATM e la batteria è progettata per durare fino a 14 giorni in standby.

Mi band 7 supporta 120 modalità sportive, coprendo così quasi tutte le discipline, dagli sport all’aria aperta alle attrezzature da palestra. Non solo può registrare il tempo di allenamento e il consumo calorico, ma anche analizzare l’effetto dell’allenamento attraverso le statistiche della frequenza cardiaca.

Specifiche:

Marca : Xiaomi MI Band 7

: Xiaomi MI Band 7 Dimensioni dello schermo : schermo AMOLED da 1,62 pollici

: schermo AMOLED da 1,62 pollici Risoluzione dello schermo : 192*490p

: 192*490p Luminosità schermo : luminosità massima 500 nit, la luminosità può essere regolata

: luminosità massima 500 nit, la luminosità può essere regolata Sensore : sensore ottico di frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue, sensore di movimento a sei assi

: sensore ottico di frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue, sensore di movimento a sei assi Grado di impermeabilità : 5 ATM

: 5 ATM Connessione Wireless : BT 5.2 BLE

: BT 5.2 BLE Capacità della batteria : batteria ai polimeri di ioni di litio, 180 mAh

: batteria ai polimeri di ioni di litio, 180 mAh Tempo di ricarica : circa 2 ore

: circa 2 ore Sistema supportato : Android 6.0 o iOS 10.0 o versioni successive

: Android 6.0 o iOS 10.0 o versioni successive Materiale del cinturino : TPU

: TPU Materiale della chiusura da polso : lega di alluminio

: lega di alluminio Materiale della copertura : vetro rinforzato 2.5D

: vetro rinforzato 2.5D Materiale della calotta : plastica PC

: plastica PC Lunghezza del cinturino regolabile : 160-224 mm

: 160-224 mm Dimensioni del corpo principale : 46,5 * 20,7 * 12,2 mm

: 46,5 * 20,7 * 12,2 mm Peso netto del corpo principale: 13,5 g

Xiaomi Smart Band 7: disponibilità e prezzi

Xiaomi Smart Band 7 sarà disponibile dal 22 giugno anche su Amazon e presso gli Xiaomi Store Italia al prezzo di 59.99 €. Per le prime 48 ore sarà acquistabile su Amazon al prezzo early bird di 49,99€, fino a esaurimento scorte. Al momento in cui scriviamo la smart band 6 è disponibile a poco più di 33 euro.