Honor a IFA 2023 introduce il pieghevole MAGIC V2 e lo smartphone borsetta

Gli smartphone pieghevoli stanno diventando sempre più diffusi sul mercato e HONOR vuole assicurarsi un posto in prima file in questo segmento. All’IFA 2023 di Berlino, HONOR presenta il suo smartphone pieghevole, il più sottile fino ad oggi, il Magic V2, in realtà già noto al pubblico, oltre a far debuttare l’HONOR V Purse, un nuovo concept che trasforma lo smartphone pieghevole in una borsa alla moda, dotata di schermi che non si spengono mai. L’HONOR V Purse, con il suo concetto “telefono-borsa”, è considerato l’inizio di una trasformazione degli smartphone in qualcosa di diverso.

HONOR mostra a IFA 2023 come il dispositivo portatile può diventare anche un oggetto di consumo alla moda, che permette all’utente di esprimere se stesso utilizzando wallpaper personalizzati, così da indossare sempre qualcosa di diverso.

Il team di design di HONOR afferma che l’HONOR V Purse è un concetto completamente nuovo e rivoluzionario. È diverso da tutto ciò che è stato visto finora:

Crediamo che sia lo smartphone del futuro e che aprirà la strada al futuro della moda e della tecnologia

I display sempre attivi dell’HONOR V Purse riproducono il design di una borsa. Questi display personalizzabili rimangono sempre accesi e presentano elementi di design come catene, piume e nappe. Ogni volta che lo smartphone pieghevole si muove, gli accessori virtuali sullo schermo si muovono insieme al telefono. HONOR offre all’utente cinturini e catene intercambiabili che si agganciano alla cerniera dello smartphone pieghevole, permettendo di indossare lo smartphone come una borsa o una pochette.

L’HONOR V Purse presenta anche cinghie in ecopelle vegana e i display personalizzabili AOD: l’utente può abbinare i display dinamici al suo abbigliamento.

Il prossimo passo per HONOR è quello di invitare designer emergenti da tutto il mondo a creare opere originali che riflettano le tendenze di design più recenti così da arricchire l’esperienza di Honor Purse. Questi avranno accesso all’interfaccia API di HONOR per sperimentare con sensori come giroscopi, sensori tattili e sensori di luce ambiente e integrarli nei propri design per renderli animati e vivi.

Certo, i dubbi principali sono quelli sull’autonomia: uno smartphone sempre acceso, con un display cosi ampio e dinamico, riuscirà ad arrivare a sera?

Honor Magic V2

Ma ancora più importante per un pubblico più ampio… HONOR mostra lo smartphone pieghevole più leggero e sottile fino ad oggi. Il Magic V2 ha uno spessore di soli 9,9 mm² quando è piegato e pesa 231 grammi. Lo smartphone è alimentato da una doppia batteria in silicio-carbone ad alta capacità fino a 5.000 mAh.

HONOR afferma che il Magic V2 ha ottenuto la certificazione di durabilità SGS dopo che la sua cerniera ha resistito a più di 400.000 piegature. Il sistema di telecamere posteriori triple dell’HONOR Magic V2 è composto da una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP e una fotocamera teleobiettivo da 20 MP (la doppia fotocamera frontale presenta, invece, due fotocamere da 16 MP).

Per la prima volta, l’HONOR Magic V2 supporta la funzione Parallel Space, che consente di utilizzare in modo indipendente app in spazi diversi, come se fosse stato inserito un secondo telefono all’interno del pieghevole. Consente anche di memorizzare separatamente i dati di lavoro e personali e di isolare in modo sicuro i dati.

Per tutti i dettagli su Honor Magic V2 il link da seguire è questo, mentre se volete rimanere aggiornati su tutte le presentazioni di IFA 2023 vi consigliamo di partire da questa pagina.