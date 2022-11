Xiaomi TV Stick 4K in offerta a 58,40 €

Non importa quanto sia vecchio il vostro televisore: per renderlo Smart vi basta una presa HDMI disponibile alla quale collegare la Xiaomi TV Stick 4K, in sconto proprio in queste ore a 58,40 euro.

Com’è fatta

E’ compatta e leggera, non dissimile dallo stick TV di Amazon o di altri marchi. Ma quel che offre è certamente allettante sotto diversi aspetti.

Anzitutto, la potenza: usa in processore quad-core affiancato da 2 GB di RAM, con 8 GB di capacità a disposizione per installare tutte le app più utili allo streaming (tenete conto che Netflix, Amazon Prime Video e YouTube sono già preinstallate).

Si collega a internet tramite WiFi a 2.4 GHz oppure a 5.0 GHz, quindi potete scegliere la frequenza in uso a casa vostra senza problemi, e l’alimentazione la può prendere da qualsiasi presa USB 2.0, volendo anche quella del televisore stesso.

Cosa offre

E’ tra le più moderne in commercio anche dal punto di vista dei servizi offerti. Dentro c’è Android 11 e supporta le tecnologie Dolby Atmos e Dolby Vision, oltre all’audio surround 5.1, il sistema di protezione DRM HDCP e quello di codifica audio multimediale DTS HD.

Gestisce senza problemi le decodifiche video AV1, VP9, H.265, H.264, MPEG-2 e MPEG-1 e supporta i formati video MKV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4 e RM, e i formati audio MP3, AAC, RM e FLAC. C’è spazio anche per le foto, da visualizzare sul grande schermo purché siano in formato JPG, BMP, GIF, PNG.

Tra le altre funzioni presenti vale la pena citare il Chromecast per il mirroring dello schermo di smartphone e tablet, in modo da trasmettere in tempo reale tutto quel che viene mostrato sui loro schermi direttamente sul televisore.

In dotazione è presente sia il cavo HDMI per collegarla agevolmente in tutti i televisori, sia il telecomando Bluetooth 5.0 con il quale controllare il dongle. I pulsanti sono pochi, semplici ed essenziali, e c’è anche quello per richiamare al volo l’assistente Google per controllare l’interfaccia con il solo ausilio della propria voce.

La promozione

Chi intende acquistare la Xiaomi Stick TV 4K come dicevamo può al momento approfittare dell’offerta in corso che permette di risparmiare il 35% sul prezzo originario di 89,86 €: in pratica la si acquista per 58,40 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.