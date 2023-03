Juice e Med Store uniti, sconti Apple mai visti fino al 2 aprile

Con la fusione di Juice e Med Store, catena Apple Premium Reseller con oltre 60 negozi in Italia, oltre che lo store online Juice, propongono una serie di promozione con sconti mai visti: iPhone 14 fino a 110 euro meno del listino Apple, MacBook Air M1 a solamente 869 euro, così come altri sconti ancora su iPad, Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra fino a 50 euro meno.

Le super promozioni di Juice e Med Store rimangono valide solo pochi giorni, fino a domenica 2 aprile: chi ha in programma il rinovo di un dispositivo Apple farebbe bene a tenerlo in considerazione.

Più in dettaglio iPhone 14 e 14 Plus, inclusi i nuovi modelli in tinta giallo, si comprano con uno sconto di 100 euro, quindi si parte da 929 euro, mentre per iPhone 14 Pro e Pro Max lo sconto è di 110 euro. Lo sconto è del 10% sia per iPad che per Mac selezionati.

Tra le numerose iniziative Juice e Med Store segnaliamo l’inaugurazione del nuovo punto vendita presso il Centro Novo in provincia di Bologna.

Grazie alla fusione tra Med Store e Juice riapre il negozio di Bologna presso il Centro Nova e diventa Apple Premium Partner!. La più grande certificazione Apple esistente per la più grande catena di negozi Apple in Italia. Sabato 1 Aprile al Centro Nova di Castenaso sarà una vera e propria giornata evento per l’apertura di uno degli store più importanti d’Italia.

Per l’occasione Juice ha preparato tantissime sorprese: offerte sottocosto e ospiti incredibili, che dialogheranno con il pubblico presente sul loro rapporto con la tecnologia. La grande apertura di Juice Centro Nova inizia dalle ore 11 di sabato primo aprile con ospiti l’influencer e youtuber Andrea Galeazzi (dalle ore 15) e a seguire (dalle ore 17) DJ set con Nicola Pigini.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.