Netflix cambia rotta: meno quantità, più qualità

Netflix ha rilasciato almeno un film alla settimana negli ultimi due anni, ma per il 2023 l’azienda sta cambiando rotta: il colosso dello streaming starebbe, infatti, ristrutturando la sua divisione cinematografica, puntando più sulla qualità, e finirà per rilasciare complessivamente meno film.

Secondo Bloomberg, Netflix combinerà il team che lavora su progetti di piccole dimensioni con un budget di 30 milioni di dollari o meno e l’unità che produce film di budget medio che costano da 30 a 80 milioni di dollari. La ristrutturazione comporterà dei licenziamenti, e Lisa Nishimura, che supervisiona i documentari come Tiger King e i film a basso costo, così come il vicepresidente per il cinema Ian Bricke, lasceranno entrambi l’azienda dopo oltre un decennio.

Come sottolinea Bloomberg, Netflix ha intensificato gli sforzi di sviluppo di film dopo che gli studi cinematografici hanno iniziato a costruire i propri servizi di streaming anziché concedere in licenza i loro film all’azienda. Oltre alle unità che lavorano su film di piccole e medie dimensioni, Netflix ha un’altra divisione che sviluppa progetti a grande budget. Non è chiaro se questa divisione sarà interessata dalla ristrutturazione.

Nonostante il gran numero di titoli precedentemente rilasciati da Netflix, solo alcuni hanno vinto premi, raggiunto milioni di ore di streaming o avuto il tipo di impatto culturale di alcuni dei più grandi successi al botteghino. Il capo di Netflix Film, Scott Stuber, avrebbe deciso di ridurre il numero di titoli che il servizio rilascerà quest’anno per garantire alla divisione di produrre più progetti di alta qualità. Insomma, il cambio di rotta Netflix sembra essere evidente: meno quantità, più qualità.

Stuber non ha detto quanti dipendenti perderanno il posto lavoro a seguito della ristrutturazione, ma si prevede che il numero sia inferiore ai licenziamenti avvenuti l’anno scorso. Netflix ha effettuato tagli di personale prima di molti dei suoi rivali nel settore cinematografico, televisivo ed entertainment.

HBO e HBO Max hanno dovuto licenziare alcuni membri dello staff di produzione come parte di una più ampia ristrutturazione di Warner Bros, mentre Disney ha annunciato di recente che licenzierà 7.000 lavoratori, inclusi quelli coinvolti nel settore media e nella distribuzione.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.