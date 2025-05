XPeng porta in Italia le elettriche del Dragone

Nonostante i dazi l’Europa, volente o nolente, dovrà abituarsi all’invasione dei veicoli elettrici dalla Cina. Sono sempre più i marchi che approdano all’interno dei confini europei e adesso anche Xpeng ha annunciato l’intenzione di rafforzare la propria presenza nel Vecchio Continente. Anche nel nostro Paese. Il costruttore cinese di veicoli elettrici XPeng Motors, infatti, ha ufficialmente aperto le porte del mercato italiano.

Questa mossa si inserisce nella strategia più ampia di XPeng, finalizzata a raggiungere entro il prossimo decennio la quota del 50% di vendite al di fuori della Cina. I numeri del marchio sono n rapidissima crescita: nel primo trimestre 2025 XPeng ha consegnato oltre 94.000 veicoli nel mondo, registrando un aumento superiore al 300% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

XPeng, ha definito nei mesi scorsi i propri obiettivi per il 2025 in una lettera interna firmata dal fondatore e CEO He Xiaopeng. Obiettivo dichiarato è diventare, entro dieci anni, un punto di riferimento globale nell’ambito delle “AI car”, eccellendo non solo sul fronte dei prodotti e delle vendite, ma anche sul piano organizzativo e della diffusione internazionale.

Al termine del 2024 XPeng era già presente in 30 paesi, ma l’azienda ha confermato di voler superare quota 60 regioni entro la fine del 2025. In questo contesto l’Europa assume un ruolo centrale: oltre alla Germania, alla Francia e al Regno Unito, tra gli stati in cui XPeng è già attiva figurano Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia e Svizzera. L’ingresso in Italia si aggiunge dunque a un network che copre ormai buona parte del continente.

Nel corso dell’ultima Milano Design Week, XPeng aveva già mostrato diversi suoi punti di forza: dall’eVTOL AeroHT al robot umanoide “Iron”, fino alla berlina P7+ BEV. Proprio in quell’occasione era stato anticipato il progetto di avviare le vendite in Italia, confermato ora ufficialmente per giugno 2025.

Le prime auto Xpeng disponibili in Italia saranno i modelli G6 e G9, assemblati in Cina e importati in esclusiva da ATFLOW, partner scelto per la distribuzione sul territorio nazionale.

Con l’Italia ormai nel mirino, sarà interessante osservare come cambieranno i dati di vendita globali della società nel secondo trimestre, anche se difficilmente l’ingresso nel nostro Paese potrà, almeno inizialmente, modificarli in modo sostanziale.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.