Airbnb unisce casa, servizi ed esperienze in una sola app

Airbnb presenta un aggiornamento alla propria app, pensata per trasformarla da semplice strumento di prenotazione a ecosistema integrato di alloggi, servizi ed esperienze. Questo perché, sebbene l’idea di affittare un’abitazione con la stessa facilità di una camera d’albergo nasca nel 2007, oggi la piattaforma offre molto di più, consentendo di completare il soggiorno con attività pensate per rendere ogni viaggio più completo.

I nuovi servizi Airbnb sono già accessibili in 260 città e coprono dieci aree differenti. Ad esempio, gli ospiti possono ordinare a domicilio piatti preparati da chef professionisti, prenotare massaggi e trattamenti estetici, organizzare sessioni fotografiche su misura o allenamenti personalizzati con istruttori di fama mondiale.

A completare l’offerta di nuovi servizi proposti ci sono anche quelli per la cura dei capelli, manicure e pedicure, oltre a un catering completo per eventi privati.

Tra le possibilità della nuova app ci sono anche le visite culturali in luoghi iconici come il cantiere di restauro di Notre‑Dame con un’architetta locale, lezioni di cucina tenute da chef premiati dalla guida Michelin e escursioni a cavallo tra i siti Inca delle Ande.

Non mancano workshop di moda con stylist che collaborano con star hollywoodiane e sessioni di allenamento a tema lucha libre con lottatori professionisti. In alcune città, le “Airbnb Originals” offrono diverse esperienze, come lezioni di pasticceria in panetterie rinomate o partite di beach volley con atlete olimpiche sulla spiaggia di Rio, fino a uscite con celebrità internazionali in ambiti che vanno dall’anime alla musica.

Per supportare queste novità, l’app di Airbnb è stata totalmente riprogettata. Dopo avere scelto l’alloggio, l’utente trova suggerimenti personalizzati di servizi ed esperienze correlati alla meta e al tipo di viaggio. L’itinerario digitale raggruppa tutte le prenotazioni, i dettagli per il check‑in e un calendario delle attività, mentre la homepage permette di accedere in un’unica schermata a case, esperienze e servizi.

Non manca, poi, una chat interna che facilita lo scambio di foto, video e persino il pagamento di eventuali extra.

L’app è stata, però, rinnovata, non solo lato utente, ma anche nel portale dedicati agli host, che trovano nuove funzionalità, come un’interfaccia semplificata per creare annunci di servizi ed esperienze, un calendario avanzato sincronizzato con Google Calendar e una dashboard che riepiloga gli impegni imminenti. Se volete scaricare la nuova app di Airbnb, il collegamento da seguire è direttamente questo.

