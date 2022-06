Yeelight Aurora, striscia LED modulare e connessa a 27,90 euro

Se vi piacciono le strisce LED e volete automatizzarle, il sistema Yeelight Aurora è tra i migliori perché si connette alla rete di casa e si controlla tramite app e voce, ed è modulare quindi si può costruire della lunghezza che si desidera. Al momento è in sconto a 27,90 euro.

Come altre strisce LED di questo tipo, si aggancia su velette, profili di mobili, ringhiere, corrimano, balaustre e quant’altro tramite un forte adesivo 3M. Ma in più offre la connettività WiFi (2.4 GHz), che ne rende l’uso molto più versatile. Chi vuole può sempre controllarla manualmente attraverso il telecomando incorporato in prossimità dell’alimentatore e che si può fissare ad un’altezza comoda per l’interazione.

Tramite l’app Yeelight o Mi Home su smartphone Android 4.4 (e superiori) oppure su iPhone con iOS 8.0 e successivi si può personalizzare il colore e controllare l’accensione e lo spegnimento, volendo anche tramite il solo ausilio della propria voce attraverso l’assistente Alexa di Amazon, e quindi da qualsiasi speaker Echo installato in casa (per dire).

L’altro punto forte di questo sistema è la sua modularità: la striscia LED è lunga 2 metri ma è possibile acquistare separatamente delle prolunghe da 1 metro e collegarle tra loro attraverso il connettore proprietario: se ne possono agganciare fino ad un massimo di 8 in serie e raggiungere così una lunghezza complessiva di 10 metri. Il consumo a 2 metri è di 7,5 Watt mentre per la più lunga da 10 metri il consumo si attesta intorno ai 26,6 Watt.

Chi intende acquistare il sistema Yeelight Aurora può prendere la striscia da 2 metri e anziché pagarla 49 euro può approfittare dello sconto del 43% e spendere 27,90 euro.

