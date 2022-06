Apple TV ha in esclusiva Major League Soccer per 10 anni

Apple sta aumentando lo sport in diretta su Apple TV+: dopo il lancio del Friday Night Baseball a partire dal prossimo anno sarà possibile seguire tutte le partite della Major League Soccer per i prossimi dieci anni, sicché gli appassionati di calcio di tutto il mondo potranno seguire in streaming tutte le partite di questo campionato tramite l’app Apple TV.

Come fanno notare Oltreoceano questo significa che non si correrà il rischio di perdersi qualche partita a causa di restrizioni o blackout regionali, ma non è tutto oro quello che luccica perché non sarà incluso nell’abbonamento. L’accordo decennale prevede che Apple paghi almeno 250 milioni di dollari l’anno a MLS e copre anche le partite della Coppa di Lega, nonché alcune selezionate di MLS NEXT Pro e MLS NEXT in quanto attualmente i diritti di queste ultime sono detenuti da ESPN, Fox Sports e Univision (anche se scadranno a stagione conclusa), ma non tutte saranno gratis.

Apple infatti spiega che gli abbonati ad Apple TV+ avranno accesso ad una «ampia selezione» di partite senza costi aggiuntivi, ma per seguirle tutte bisognerà abbonarsi al pacchetto MLS che sarà disponibile solo tramite l’app Apple TV. Insieme alle partite dal vivo, questo servizio includerà replay, momenti salienti, analisi e uno spettacolo settimanale che includerà altri momenti chiave.

Ci sarà anche una programmazione originale – dicono – e tutte le partite avranno commentatori inglesi e spagnoli mentre quelli con squadre canadesi avranno anche una telecronaca in francese. Annuncia Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi di Apple:

Per la prima volta nella storia dello sport, i fan potranno accedere a tutto quel che riguarda questo importante campionato sportivo professionistico da un unico posto. È un sogno che diventa realtà per i fan della MLS, per gli appassionati di calcio e per chiunque ami lo sport. Nessuna frammentazione, nessuna frustrazione: solo la flessibilità di iscriversi a un servizio conveniente che ti offre tutto ciò che riguarda MLS, ovunque e in qualsiasi momento.

Tramite l’app Apple News saranno invece distribuite tutte le notizie sulla MLS e sulla propria squadra del cuore, con tanto di highlights a portata di dito. Maggiori dettagli di Major League Soccer su Apple TV inclusi i prezzi saranno rivelati nei prossimi mesi.

Di recente Eddy Cue ha parlato di Apple TV+ spiegando come sarà potenziato tramite streaming, sport e pubblicità: maggiori dettagli in questo articolo.