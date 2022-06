iPad 14” non avrà schermo mini LED ProMotion

Solamente pochi giorni fa Ross Young, uno dei massimi esperti di schermi al mondo, ha anticipato l’arrivo di un nuovo iPad Pro con schermo da ben 14,1 pollici, il primo tablet di Apple con una diagonale così ampia, dispositivo per il quale prevedeva l’impiego di uno schermo mini LED e anche con tecnologia Apple ProMotion, quindi con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz.

Nelle scorse ore però l’analista è tornato sui propri passi, aggiornando la previsione precedente: Apple ha realmente in cantiere un iPad da 14,1” ma non avrà né lo schermo mini LED, né tantomeno la tecnologia ProMotion.

Nei suoi post su Twitter, accessibili solo dagli utenti Super Followers, Ross Young spiega che l’assenza di queste due tecnologie lo porta a ipotizzare che iPad 14,1” non sarà un modello della gamma iPad Pro.

Sembra molto strano che quello previsto come il modello di iPad più grande di sempre di Apple non farà parte della famiglia iPad Pro. Occorre tenere presente che nell’universo Android i tablet con schermi di grandi dimensioni raggiungono prezzi ragguardevoli, in alcuni casi anche mille e più euro. Nonostante l’assenza di mini LED e ProMotion è possibile che Apple implementi specifiche tecniche elevate e che venga inserito comunque nella gamma iPad Pro.

Ma a questo punto non è possibile nemmeno escludere che Apple stia costruendo una sorta di iPad Max 2022 economico, un modello più grande indicato per gli utenti non professionali e per sfruttare appieno tutte le nuove funzioni di multitasking di iPadOS 16.

Per quanto riguarda iPad Pro è previsto l’arrivo di due modelli aggiornati con processore Apple Silicon M2. Tra le sorprese più interessanti di quest’anno potrebbe esserci il nuovo iPad 2022 economico di decima generazione. È previsto con un rinnovo radicale di specifiche e connettori, per la prima volta con USB-C, lasciando così ipotizzare anche un possibile rinnovo del design ormai datato.

La guida all’acquisto di iPad Pro per l’estate 2022, e tutto quello che c’è da sapere per scegliere il tablet professionale Apple, è in questo articolo di macitynet.