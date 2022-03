YouTube sfida Netflix con migliaia di serie TV e film gratis

Quando si parla di streaming televisivo è facile pensare a Netflix, nonostante il servizio abbia la sua fetta di concorrenti tra Apple TV+, Disney+ e via dicendo. Ora a questi se ne aggiunge un altro, e ha tutte le carte in regola per dargli del filo da torcere. E’ infatti YouTube che, attraverso il suo già rodato YouTube TV, starebbe puntando in alto attraverso film e programmi TV che saranno accessibili gratuitamente.

Come ci riuscirà è presto detto: visto che non si paga niente, gli spettatori dovranno quantomeno sorbirsi gli annunci pubblicitari. E questo non dovrebbe essere un problema visto che gli spot sono una costante di tutti quelli che accedono a YouTube senza alcun abbonamento. Di questo progetto per il momento faranno parte serie come Heartland e Unsolved Mysteries e il reality Hell’s Kitchen guidato dall’intrattabile chef Gordon Ramsay. D’altronde anche altri servizi come Peacock, Roku Channel e Tubi hanno un piano gratuito sostenuto dalle pubblicità, quindi la scelta non appare neanche troppo avveniristica.

«Ora gli spettatori statunitensi per la prima volta potranno guardare gratuitamente intere stagioni di programmi TV su YouTube con annunci pubblicitari» si legge sul blog ufficiale. In questo modo l’azienda cercherà di abbracciare quelle persone che non si sono ancora abbonate alla sua piattaforma con la speranza che, attratti dal servizio, cedano poi alla tentazione. E se non dovessero decidersi, anziché rinunciare completamente all’incasso che verrebbe dall’abbonamento, potrà comunque monetizzare attraverso le pubblicità, aumentando così i ricavi generati dal suo servizio di streaming.

E’ inoltre probabile che, per evitare di ottenere l’effetto contrario, e cioè vedersi sfuggire i già clienti paganti, gli ultimi programmi TV e i film più recenti resteranno una prerogativa degli abbonamenti, mentre tutti quegli spettacoli ormai vecchi o che raccolgono poche visualizzazioni saranno spostati sul piano gratuito in modo da poter continuare “a raccogliere le briciole”. Un esempio sono film storici come Fuori in 60 secondi (anno 2000), Se scappi ti sposo (1999) e La rivincita delle bionde (2002), che sono stati aggiunti al piano gratuito di YouTube.

Si comincia negli Stati Uniti con circa 4.000 episodi TV e oltre 1.500 film, poi se dovesse riscuotere il successo che YouTube spera, non è escluso che il servizio gratuito possa poi venire esteso anche in altri paesi.