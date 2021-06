YouTube TV guadagna il 4K, ma ha il suo prezzo

YouTube TV è in circolazione in USA più di quattro anni, eppure fino ad oggi mancava una caratteristica fondamentale: la possibilità di eseguire lo streaming in 4K. Il colosso di Mountain View ha colmato la lacuna, e a partire da oggi, YouTube TV avrà un nuovo componente aggiuntivo chiamato “4K Plus”. Come suggerisce il nome, abiliterà lo streaming 4K, con possibilità di scaricare le registrazioni dal DVR su un telefono o tablet, una funzione che dovrebbe essere molto utile per le persone che iniziano a viaggiare quest’estate. Non sarà gratis.

4K Plus consente anche di trasmettere in streaming YouTube TV da dispositivi “illimitati” quando sei è in casa. Il pacchetto base di YouTube TV può trasmettere in streaming su tre diversi dispositivi contemporaneamente, ma se si ha una famiglia numerosa che fa affidamento esclusivamente sul servizio, il nuovo servizio consentirà che nessuno rimanga a secco.

Come già anticipato, la componente aggiuntiva avrà il suo costo. 4K Plus costerà 19,99 dollari al mese, oltre al costo del proprio piano YouTube TV esistente. In questo momento, ricordiamo, il piano base parte da 64,99 dollari.

Detto questo, se ci si abbona subito, è possibile ottenere un prezzo vantaggioso su 4K Plus: YouTube offre una prova gratuita di un mese ai nuovi utenti, dopodiché ci si potrà abbonare a 9,99 al mese, un buon affare rispetto al prezzo standard.

La buona notizia è che tutti coloro che utilizzano YouTube TV stanno ricevendo un aggiornamento anche nel reparto audio, poiché il servizio supporterà presto l’audio 5.1 Dolby, indipendentemente dal piano cui si è abbonati. Tuttavia, non ci sono molti dettagli su come funzionerà: YouTube afferma che “comincerà a essere implementato per dispositivi selezionati nelle prossime settimane”, ma non si sa esattamente di quali dispositivi so parla.

