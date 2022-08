iPhone 14 Pro, il prezzo salirà secondo un altro analista

Nonostante la spinta inflazionistica e l’aumento dei prezzi generalizzato, soprattutto per combustibili, energia e materie prime, è probabile che Apple mantenga invariato il prezzo di partenza di iPhone 14 base, quindi pari a 799 dollari in USA, identico al prezzo di iPhone 13 base da 6,1”, ma molto probabilmente Apple aumenterà il prezzo dei modelli iPhone 14 Pro.

Il primo a dirlo è stato Ming-Chi Kuo che già la scorsa settimana ha previsto che il prezzo medio di vendita della gamma iPhone 14, quindi la somma dei prezzi di tutti i modelli diviso quattro, aumenterà di circa il 15%. Nel suo report purtroppo l’analista non ha fornito una stima del prezzo di vendita di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, ma ha spiegato che l’incremento del prezzo medio di vendita è dovuto alla preponderanza dei modelli più costosi negli ordini di produzione di Apple ai fornitori.

Inoltre per la prima volta quest’anno, sono attesi iPhone 14 base con lo stesso processore Apple A15 Bionic, forse leggermente migliorato: le novità e i miglioramenti più importanti, nuovo chip Apple A16 incluso, saranno invece in esclusiva sui modelli iPhone 14 Pro, gli unici attesi con una fotocamera da ben 48MP, il balzo più importante da diversi anni a questa parte.

Non sorprende così che anche Daniel Ives, analista di Wedbush Securities, preveda un incremento di prezzo, questa volta quantificato in +100 dollari, nel prezzo di iPhone 14 Pro e Pro Max, come segnala MacRurmos. Le ragioni addotte sono il maggior costo delle componenti ma anche funzionalità aggiuntive. Secondo altre fonti Apple potrebbe raddoppiare lo spazio di archiviazione di partenza da 128GB a 256GB sempre e solo sui Pro, ma l’analista non precisa.

Se la previsione di Wedbush verrà confermata dal listino Apple di settembre, in USA iPhone 14 Pro costerà 1.099 dollari, mentre il prezzo di iPhone 14 Pro Max partirà da 1.199 dollari. Tutto quello che sappiamo finora sui terminali della gamma iPhone 14 in arrivo a settembre è in questo approfondimento di macitynet.

Questo concept mostra come potrebbe essere iPhone 14 Pro con iOS 16 in funzione.