Zaino multi funzione Segway Ninebot in offerta a 45 euro

Segway Ninebot è conosciuta più per i suoi scooter elettrici, che non per altro, ma il brand ha lanciato uno zaino multi funzione, che potrà certamente aiutarvi negli spostamenti in città con i monopattini, per poter caricare tutti gli oggetti di uso comune, compresi notebook e tanto altro. Al momento in offerta si porta a casa a 45 euro direttamente da questo indirizzo.

Lo zaino ha, anzitutto, la capacità di poter essere piegato o spiegato per restituire all’utente due diverse dimensioni, a seconda di quello che si deve trasportare in giro. In una prima dimensione risulta essere meno capiente, ma in grado di contenere tutti gli oggetti di uso più comune, dagli smartphone, alle chiavi. Nel caso in cui dobbiate viaggiare, invece, è possibile ottenere una dimensione con 8,6 pollici di profondità.

E’ resistente all’acqua, così da non lasciare filtrare le gocce di pioggia nel caso in cui possa sorprendervi un temporale. Ergonomico, le cinghie sono studiante per offrire il massimo della comodità, così da poterlo portare con sé anche per tutto il giorno, adattandosi al meglio alle proprio spalle. Offre anche funzioni anti furto, per poterlo legare, ad esempio, ai piedi di una sedia quando si è al ristorante. Peraltro, le tasche interne dove alloggiare lo smartphone riescono ad impedire che eventuali malfattori possano sottrarci dati attraverso la tecnologia NFC.

Può ospitare notebook fino a 15,6 pollici, ed è rifinito nei minimi dettagli, con Zip di pregio. Al momento viene proposto al prezzo di 45,99 euro, con spedizione dalla Spagna, quindi rapide e senza spese e oneri doganali.

Per acquistarlo cliccate direttamente a questo indirizzo.