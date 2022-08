Smanettoni al lavoro per far funzionare macOS Ventura sui vecchi Mac

Con macOS Ventura – futura versione del sistema operativo per Mac – Apple ha ufficialmente eliminato il supporto per i Mac più vecchi ma la possibilità di sfruttare il nuovo sistema anche su Mac ufficialmente non supportati potrebbe arrivare grazie al progetto OpenCore Legacy Patcher, il sistema che mediante una serie complessa di artefici consente eseguire macOS sui cosiddetti “hackintosh”, computer basati su architettura x86 e architettura x64 non prodotti da Apple.

Con macOS Ventura, le sfide da superare per consentire l’esecuzione su sistemi non ufficialmente supportati, sono numerose, inclusa la mancanza di driver per più schede grafiche, ma anche la rimozione del supporto per svariate CPU Intel.

Il principale sviluppatore di OpenCore Legacy Patcher ha riferito buone notizie agli amanti di questi “hacking”, evidenziando quattro schermate che dimostrano la possibilità di installare e far funzionare macOS Ventura correttamente su quattro Mac ufficialmente troppo vecchi per essere supportati. Tra i Mac in questione c’è anche un Mac Pro del 2008, macchina in grado di eseguire l’ultima versione del sistema operativo Mac, 14 anni dopo la presentazione della macchina.

After many months of work, we’ve finally gotten macOS Ventura running on legacy Metal GPUs! This includes my early 2008 Mac Pro (Nvidia Kepler and AMD GCN 1), 2012 Mac mini, 2014 Mac mini and 2014 5k iMac! pic.twitter.com/cMQ5Qk8uoo — Mykola Grymalyuk (@khronokernel) August 22, 2022

Ci sono dunque buone probabilità che gli smanettoni in questione riescano a creare una “patch” per consentire l’installazione di macOS Ventura su sistemi che Apple considera troppo vecchi. Non vi sono indicazioni su quando il lavoro dovrebbe essere terminato (anche perché Apple non ha ancora indicato la data ufficiale per il rilascio di Ventura) ma gli sviluppatori di OpenCore fanno sapere che i “mattoni” fondamentali dell’hacking verranno aggiornati a poco a poco e che quando tutto funzionerà a dovere, la patch verrà messa a disposizione di tutti.

La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno, come aggiornamento software gratuito. Il collegamento da seguire sul nostro sito per tutte le novità di macOS Ventura è questo.