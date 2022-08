Google TV si aggiorna, presto sarà più veloce

Dal lancio di Google TV quasi due anni fa, Google è stata impegnato ad aggiungere nuove funzionalità alla piattaforma, tra cui, più recentemente, il supporto iOS. C’è chi pensa che, nonostante questo, Google abbia trascurato prestazioni e stabilità. l’ultimo aggiornamento alla piattaforma si concentrerà proprio su questi utili aspetti.

Per iniziare, Google afferma che le nuove ottimizzazioni della gestione della CPU e della cache ridurranno il tempo necessario per il caricamento della scheda “Per te” all’avvio. Allo stesso modo, navigare all’interno di una scheda e passare da una scheda all’altra sarà più reattivo. Una scheda Live più veloce dovrebbe anche far spendere meno tempo nell’animazione di caricamento di Google TV. Big G afferma che anche il passaggio ai profili per bambini richiederà meno tempo. Soprattutto, il software ora utilizzerà meno RAM, portando a un’esperienza di visualizzazione più fluida.

Inoltre, chi utilizza Google TV apprezzeà anche i miglioramenti dello spazio di archiviazione. Google ha aggiunto un’opzione “Libera spazio di archiviazione” al menu Impostazioni per semplificare il processo di eliminazione delle app che non si utilizzano. La funzione è già disponibile su Chromecast con Google TV e presto arriverà sulle smart TV. L’azienda ha anche apportato modifiche sotto il cofano che dovrebbero ridurre il numero di errori che gli utenti vedono quando tentano di installare nuove app. Infine, c’è un nuovo processo automatizzato che libererà spazio sul dispositivo in modo da poter installare più app.

Google ha iniziato a distribuire i miglioramenti di cui sopra agli utenti. Potrebbero volerci giorni prima che raggiungano tutti i dispositivi.

Per tutte le informazioni che ruotano attorno a Google TV il link da seguire è direttamente questo.