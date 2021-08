Zaino Xiaomi praticamente regalato: circa 4 euro con questo codice sconto

Xiaomi non è soltanto smartphone, lo si sa, e tra i numerosissimi gadget che offre, anche zaini. Oggi in offerta lo zaino Xiaomi da 10L. Al prezzo di appena 8,59 euro ne otterrete ben due, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Quello in offerta è uno zaino leggero, pratico ed ergonomico, adatto per aiutarvi nel quotidiano con oggetti di piccola e media grandezza. Si tratta di uno zaino realizzato in tessuto poliestere impermeabile, una scelta che lo mantiene leggerissimo ma molto resistente agli strappi e alla pioggia. Distribuisce il peso sulle spalle ed offre una serie di tasche che permettono di separare i vari oggetti riposti al suo interno.

Adatto sicuramente al trasporto di un iPad, tra le altre, con una tasca frontale e i due taschini laterali ottimi per riporre portafoglio, chiavi, cuffie, fazzoletti e altro.

Ha una capacità di 10 litri e per design e disposizione delle tasche è l’ideale per i viaggi, per andare a scuola o da usare tutti i giorni anche per lo shopping. Questo zaino pesa appena 165 grammi e misura 34 x 23 x 13 centimetri.

Solitamente questo zaino ha un prezzo di circa 12 euro, ma grazie al coupon XBB ne otterrete due al prezzo complessivo di 8,59 euro, quindi praticamente pagherete circa 4 euro a zaino. Per ottenere questo prezzo è necessario metterne due nel carrello.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.