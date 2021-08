Apple prova un nuovo Face ID per lo sblocco con mascherina

Apple starebbe testando un nuovo set di sensori e camere Face ID in grado di funzionare anche con le mascherine, così da poter sbloccare l’iPhone anche in questo periodo di pandemia. Ecco i dettagli sulla nuova tecnologia.

L’appassionato leaker Jon Prosser è stato in grado di visualizzare immagini e video di circa 75 prototipi e produrre un rendering composito. Il presunto dispositivo di prova mostra un array Face ID situato sopra un iPhone 12 con alcune modifiche sostanziali.

Secondo il rapporto di Front Page Tech, l’array testato è disposto in modo diverso rispetto all’attuale Face ID e appare di dimensioni più ridotte. Ad esempio, la fotocamera delle unità di prova si trova sul lato sinistro, dove invece la fotocamera selfie dell’iPhone 12 si trova sulla destra.

Le fonti di Prosser non sono state in grado di dire se la nuova funzionalità sarebbe stata implementata già su iPhone 13 di quest’anno; tuttavia, le stesse fonti si sono dette fiduciose che il banco di prova utilizzasse come tecnologia di base il Face ID di iPhone 13. In sostanza, questa nuova camera potrebbe funzionare con iPhone 13, ma non si sa se Apple la implementerà o meno già quest’anno.

Un sistema Face ID in grado di funzionare con le mascherine sarebbe una caratteristica significativa per il prossimo iPhone, che sarà rilasciato in un periodo in cui ancora certamente sarà necessario utilizzare questi dispositivi di protezione.

In precedenza, Apple ha aggiornato l’Apple Watch per sbloccare l’iPhone quando si indossano mascherine; resta irrisolto, al momento, il problema di chi vuole sbloccare l’iPhone con il volto e non gode dell’ausilio dello smartwtch della Mela.

Tutto quello che sappiamo su iPhone 13 è in questo approfondimento di macitynet.