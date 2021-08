Netflix annuncia 42 nuovi film in arrivo in autunno

Negli ultimi quattro mesi del 2021, Netflix presenterà 43 nuovi film. Gli abbonati alla tv in streaming potranno contare su più di un titolo nuovo a settimana. Si tratta di un numero elevato, che rappresenta circa il doppio della produzione che qualsiasi altro studio cinematografico potrebbe mai realizzare in un intero anno solare.

La sfida che ha di fronte il colosso dello streaming tv sarà quella di garantire una qualità alta delle proprie produzioni, anche quando le uscite sono così intense. Una sfida che, per ora, Netflix sembrerebbe affrontare facendo notare i nomi delle star del cinema che saranno presenti nei suoi film: da Leonardo Di Caprio a Idris Elba, da Regina King e Jennifer Lawrence.

Per ora Netflix ha comunicato i titoli e alcune date di uscita. Non sono state ancora tutte rese note, ma lo saranno nelle prossime settimane, non appena saranno definite le date di uscita nelle sale per alcuni titoli.

Tra i titoli in calendario, anche “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. La pellicola, attesa su Netflix per il 15 dicembre, è in concorso al Festival del Cinema di Venezia.

A settembre

Afterlife Of The Party

Worth, con Michael Keaton

Blood Brothers: Malcom x & Muhammad Ali

Kate

Nightbooks

Schumacher

Intrusion

The Starling, St. Vincent con Melissa McCArthy

My Little Pony: a new generation

Sounds Like Love

No One Gests Out Alive

A Ottobre

The Guilty

Diana: The Musical

There’s Someone Inside Your House

Found

Night Teeth

Stuck Together

Army Of Thieves

Hypnotic

Fever Dream

A Novembre

The Harder They Fall con Idris Elba, Regina King e altri

Love Hard

A Cop Movie

Passing

Red Notice

tick, tick…BOOM!

Bruised, di e con Halle Berry

Robin Robin

14 Peaks: Nothing Is Impossible

7 Prisoners

A Boy Called Christmas

A Castle For Christmas

The Princess Switch 3

A dicembre

The Power Of The Dog, Benedict Cumberbatch

The Power Of The Dog, Jane Campion-directed drama con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons.

Shaun The Sheep: The Flight Before Christmas

The Unforgivable, con Sandra Bullock

The Hand of God, di Paolo Sorrentino

Don’t Look Up, con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothee Chalamet, Meryl Streep, Jonah Hill, Mark Rylance.

The Lost Daughter

Back To The Outback

Mixtape

Single All The Way

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.