ZOHD Drift Dark, l’aliante FPV in sconto a 97 euro

Gli amanti del volo non potranno lasciarsi sfuggire questa offerta. ZOHD Drift Dark è una versione in nero del noto ZOHD Drift, un aliante con camera per il volo FPV, che oggi potrete acquistare in versione PNP a meno di 100 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

ZOHD Drift è nato con l’idea di essere facile da pilotare. Essendo ultra-leggero, ma non per questo poco resistente, resisterà agli atterraggi “non proprio perfetti” che i piloti inesperti non mancheranno di realizzare, almeno durante le prime sessioni di colo. ZOHD Drift è l’aereo perfetto per i principianti che vogliono iniziare con il volo FPV, ma potrebbe essere la scelta giusta anche per un volo rilassante per i piloti intermedi e avanzati.

Super facile da lanciare a mano, permette un volo agile e preciso grazie all’ampia apertura alare di 87 cm. Arriva a casa in scatola di montaggio, davvero facile da assemblare. E’ fatto in materiale EPP davvero resistente, propone un’asta in fibra di carbonio integrata per essere più resistente agli urti.

Trattasi di versione PNP, dunque Plug-N-Play, dotato di tutto ciò che serve per il funzionamento, ad eccezione di trasmettitore, batteria del ricevitore e caricatore. Contiene già i servi, il motore e gli ESC.

Come già accennato propone un’apertura alare di 877mm e lunghezza di 688mm. La versione in vendita è quella dark, quindi totalmente nera, che in effetti risulta essere più visibile in cielo, così da risultare ancor più semplice da pilotare.

Solitamente costa il doppio, mentre oggi lo potete acquistare a circa 97 euro, direttamente a questa pagina. Tra i metodi di pagamento è previsto anche l’affidabile PayPal, che vi consentirà anche di acquistarlo in tre rate senza interessi, quindi di pagare tre rate da 32,42 euro.