Google Meet con AI rileva la mano alzata in riunioni e lezioni

Oltre agli aggiornamenti per Chrome mostrati al BETT 2023, Google ha presentato le prossime funzionalità di Workspace per gli utenti del settore dell’istruzione, che arriveranno su Docs, Slides e Classroom. Inoltre, ha mostrato come Meet utilizzerà l’intelligenza artificiale per rilevare le mani alzate durante le videochiamate.

In Google Docs, i docenti del livello Education Plus possono utilizzare i blocchi personalizzati (accessibili tramite il menu @) per creare e salvare modelli per piani di lezione. Questa nuova funzionalità sarà implementata nei prossimi mesi.

Entro i prossimi mesi, sarà possibile utilizzare strumenti per ottenere un feedback istantaneo da parte dei docenti e degli studenti: con la funzione @voting si potranno ad esempio esprimere le preferenze, e quindi votare, i libri che si desiderano leggere per prima. Inoltre, le funzionalità di @stopwatch e @timer sono già disponibili.

In Google Slides e Meet, le note di chi sta parlando appariranno durante le videochiamate quando si presenta un’immagine. Sarà anche possibile co-presentare in Slides con più di due persone, con la possibilità di far avanzare e avviare la presentazione stessa. Infine, entro la fine dell’anno, le registrazioni di Meet supporteranno l’aggiunta di sottotitoli in inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo.

Come annunciato in apertura, tutti gli utenti di Google Workspace for Education avranno accesso alla rilevazione delle mani alzate alimentata dall’IA nei prossimi mesi. Questo vuol dire che non appena un utente alzerà fisicamente la mano, Google Meet attiverà automaticamente l’icona della mano alzata.

Infine, gli utenti di Google Classroom con Teaching and Learning Upgrade e Education Plus beneficeranno di ulteriori funzionalità. Ad esempio, i docenti potranno aggiungere domande ai video di YouTube in Classroom. Questo farà sì che mentre il video viene riprodotto, gli studenti potranno rispondere alle domande, ricevere un feedback in tempo reale sulle loro risposte e rivedere il video se necessario.

Ancora, sarà possibile ordinare voti e compiti per trimestri e semestri; inoltre, i docenti riceveranno suggerimenti sulle abilità su cui concentrarsi, come ad esempio la risoluzione di equazioni con decimali. Gli studenti riceveranno, invece, suggerimenti utili in base alle abilità selezionate nel caso in cui dovessero essere in difficoltà.

