HomePod mini a solo 74,39€ grazie ad un codice

HomePod mini, lo ricordiamo, è lo strumento per portare Siri e la musica in ogni stanza, funziona da intercomunicante con iPhone e da hub per controllare la domotica Homekit anche da Internet.

Il piccolo speaker di Apple non è soltanto un modo per ascoltare la musica in ogni stanza della casa attraverso Airplay ma permette di richiedere brani in streaming da Apple Music, di funzionare come estensione anche in stereo di Apple TV e di funzionare come un sistema di comunicazione con il vostro iPhone per colloquiare con gli occupanti di una stanza o di un ufficio.

Come smart speaker è in grado di raccogliere tutti i vostri comandi Siri e quindi di gestire qualsiasi azione automatica potete impostare con Comandi Rapidi e ovviamente rispondere al controllo di tutti i dispositivi Homekit installati in casa: potete chiudere tapparelle, cambiare colore e intensità delle luci, conoscere la temperatura e umidità di una stanza, disattivare un allarme etc etc.

HomePod mini ha una buona risposta acustica in ambiente e doti musicali inaspettate e sopratutto dei microfoni a bordo molto sensibili anche quando sta riproducendo musica.

La flessibilità e la facilità d’uso spinge a tenerlo in camera da letto o in cucina, ma anche in soggiorno o nello studio, piuttosto che portarlo in ufficio, se si lavora in un ambiente in cui è gradita la musica. Inoltre, la possibilità di interagire con Siri soprattutto per la gestione dei messaggi e dell’agenda, lo rendono un compagno indispensabile a casa.

Funziona anche come vivavoce per le vostre telefonate con iPhone.

Lo abbiamo recensito su questa pagina di Macitynet e nel frattempo è arrivato il colloquio in lingua italiana perfettamente funzionante

