Apple, uno spot stile iPod per l’Audio Spaziale degli AirPods

Apple ha ripreso le classiche silhouette degli spot di iPod per una nuova pubblicità dedicata agli AirPods e all’audio spaziale di Apple Music.

Il nuovo spot dura un minuto e mostra silhouette colorate che ballano al ritmo del brano “Music for a Sushi Restaurant” di Harry Styles.

“La magica esperienza di ascolto di AirPods con l’Audio Spaziale incontra il nuovo album Harry’s House di Harry Styles”, scrive la Casa di Cupertino in una nota di accompagamento dedicata allo spot. “Con il rilevamento dinamico della testa per ascoltare il suono tutto attorno, sentirete Harry Styles come mai prima d’ora (l’Audio Spaziale funziona sui dispositivi compatibili e con contenuti supportati)”.

Quando si guarda un film o un programma TV supportato oppure si ascolta un brano compatibile su iPhone, iPad, un Mac con Apple silicon o Apple TV 4K, gli AirPods (terza generazione), gli AirPods Pro e le cuffie AirPods Max usano l’audio spaziale e il rilevamento della testa per creare un’esperienza immersiva, più “coinvolgente”, grazie ad un campo sonoro che avvolge l’utente, caratterizzate da un suono limpido e multidimensionale, un “Trucco” che permette di riprodurre musica offrendo la sensazione che provenga da ogni punto intorno a chi ascolta, e anche dall’alto.

L’Audio Spaziale è compatibile con AirPods, AirPods Pro, AirPods Max o dispositivi come le Beats by Dre che sfruttano i chip H1 o W1 chip per il decoding.

Harry Styles ha all’attivo collaborazioni con Apple. Recentemente l’ex componente degli One Direction è stato scelto per inaugurare a metà maggio il primo di una serie di appuntamenti che porteranno i grandi della musica mondiale in diretta streaming su Apple Music.

Venerdì 20 maggio Styles ha presentato il suo terzo album in studio, Harry’s House con una video intervista del DJ, conduttore e produttore neozelandese Zane Lowe.

Come accennato, le silhouette del nuovo spot ricordano quelle sfruttate dal 2004 al 2008 per pubblicizzare l’iPod, pubblicità con uno stile unico e inconfondibile che senz’altro contribuirono al successo dell’iPod all’inizio del millennio.