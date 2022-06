Giornata Anker: cuffie, altoparlanti e altro in super offerte

Anker non ha più bisogno di presentazioni. Si tratta di un brand ormai noto a chiunque abbia un dispositivo mobile. Infatti, il brand è uno dei produttori di accessori più noto nel panorama. Oggi in sconto tutti i prodotti del brand. Si parte da questo indirizzo.

La promozione non è legata ad un particolare prodotto, bensì all’intero catalogo del produttore. Che siate interessati a cuffie on ear, ad auricolari, ad altoparlanti o webcam non farà differenza, troverete certamente l’offerta che fa al caso vostro.

Partendo direttamente da questa pagina potrete dare uno sguardo al ricco catalogo di prodotti in offerta. Tra le cuffie on ear vi segnaliamo le Life Q30, dando un giudizio totalmente positivo: dai padiglioni piuttosto ampi e comodo, alla cancellazione del rumore attiva: si tratta di cuffie di qualità ad un prezzo di appena 80 euro.

Tantissimi gli auricolari del produttore in offerta: vi segnaliamo, tra i tanti, il modello Life P3, che godono di ANC, come le AirPods Pro, ma che costano poco più di 70 euro. Le potete acquistare direttamente a questo indirizzo.

Non mancano poi accessori per lo smart working, come webcam e altoparlanti per video conferenze. Naturalmente, tra i capisaldi dell’azienda anche gli altoparlanti. Tra questi vi segnaliamo il modello Soundcore Flade 2, che oltre a fornire una musica a 360 gradi, trasforma la musica in un vero parti, grazie al LED integrato in grado di creare giochi di colore a ritmo di musica.

Sono davvero tanti i prodotti Anker in offerta, tanto che elencarli tutti risulterebbe impossibile. Vi lasciamo alla pagina completa degli sconti che potete raggiungere cliccando direttamente a questo indirizzo.