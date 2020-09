16.000 effetti sonori della BBC disponibili per il download grautito

BBC mette a disposizione di tutti una enorme libreria di effetti audio, oltre 16.000 liberamente scaricabile dal web: si tratta di registrazioni ambientali di altà qualità realizzate nei luoghi più disparati del mondo all’esterno, all’interno, vicino a porti, mercati, industrie.

I protagonisti delle registazioni sono singoli, gruppi di persone, macchine e mezzi che sono ripresi con gli strumenti professionali di BBC in varie situazioni: il corridodio di una scuola, il porto con l’arrivo di una nave, l’interno di un condominio con l’arrivo di un ascensore e con diversi attori della vita reale che fanno risuonare mercati, negozi con le conversazioni tipiche di diversi paesi: avremo così il mercato del pesce greco, il traffico di Times Square a New York, il negozio di un carpentiere in Nepal, la sala da te del British Museum.

C’e’ anche un capitolo dedicato all’Italia che ha alcune sessioni dedicate perlopiù a Venezia, canali, traghetti e ambientazioni interne ed esterne.

Gli effetti sono disponibili in format WAV e sono rilasciati attraverso la licenza RerArc che consente l’uso per qualsiasi scopo tranne quello commerciale e possono quindi essere utilizzati per colonne personali, nel campo education o per ricerca.

Gli archivi sono organizzati secondo una schema di metadati disponibile per documentazione e ricerca. E’ comunque semplicissimo e interessante navigare tra le varie aree in cui i tecnici di BBC hanno deciso di suddividere l’enorme quantità di registrazioni.

Abbiamo ascoltato diversi campioni degli effetti e possiamo confermarvi che si tratta di materiale di altissima qualità utile sia per arricchire una presentazione, un filmato, un documentario sia per creare mix e idee a partire da suoni di vita reale.

Per scaricare gli effetti potete partire da questa pagina.