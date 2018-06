Fai un selfie con il cancello o la basculante: puoi vincere un iPhone X con 1Control SOLO

Avete mai pensato di fotografarvi di fianco, sopra sotto o attraverso il vostro cancello automatico? Se la foto la inviate a 1Control potete vincere iPhoneX, controllo remoto Bluetooth o un buono Amazon. Ecco come partecipare a “E tu come lo apri?”

Avete mai pensato di fotografarvi di fianco, sopra sotto o attraverso il vostro cancello automatico? Se la foto la inviate a 1Control potete vincere iPhoneX, controllo remoto Bluetooth o un buono Amazon.

Ecco come partecipare a “E tu come lo apri?”

Sia che possediate già Il telecomando SOLO di 1 Control sia che siate interessati ad acquistarlo non potete esimervi da farvi uno scatto con uno dei sistemi di apertura che potete automatizzare dal vostro smartphone iOS o Android e partecipare al concorso “E tu come lo apri?”.

Si tratta di Una competizione amichevole che a partire dal 4 giugno e fino al 30 giugno coinvolge tutti gli utenti, anche non necessariamente clienti di 1Control, che vogliono mettersi in gioco per divertirsi e per cercare di vincere tanti premi.

Il primo classificato del concorso potrà, infatti, aggiudicarsi un 1Control SOLO e un iPhone X, il secondo vincerà 1Control SOLO e un buono di Amazon da 100 euro e il terzo classificato riceverà 1Control SOLO e un buono di Netflix da 50 euro.

Basta fare un selfie con il proprio cancello, garage o basculante, caricarlo sulla pagina dedicata al concorso e condividerla con i propri amici invitandoli a votare per il proprio scatto. Vinceranno i primi tre premi le fotografie che nell’ordine otterranno il maggior numero di voti sul sito web.

Le foto saranno pubblicate anche sulla pagina Facebook ufficiale di 1Control in un album fotografico dedicato, dove i partecipanti potranno scoprire con chi sono in competizione e interagire con i propri avversari.

Che cos’è

SOLO, prodotto da 1Control, è un sistema che permette l’apertura dei cancelli e di basculanti attraverso lo smartphone, rendendo virtuali tutti i radiocomandi che normalmente popolano il vano portaoggetti o il cruscotto della propria automobile. Composto da un dispositivo Bluetooth e da una App per smartphone (Android e iOS), permette di azionare il cancello o garage utilizzando direttamente il proprio telefono.

SOLO è l’unico apri-cancello per smartphone al mondo che non richiede alcuna installazione. Sarà sufficiente, infatti, posizionare l’apparecchio in prossimità del cancello, garage o portone automatizzato per controllare, tramite connessione bluetooth 4.0 con il proprio smartphone, l’apertura o la chiusura di una o più basculanti.

SOLO può gestire fino a 4 cancelli o garage e non teme pioggia, neve o esposizione ai raggi solari. È la soluzione perfetta per tutta la famiglia e può essere utilizzata fino a un massimo di 10 persone che potranno sostituire i loro telecomandi scaricando la App 1Control sul proprio smartphone o tablet. Per maggiori informazioni sul regolamento del concorso “E tu come lo apri?” le trovate su questo PDF.

Solo è disponibile in diversi Apple Premium Reseller come quelli di Juice e anche su Amazon a partire da questa pagina.