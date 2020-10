5 GUIs vi dice come è stata creata un’app per Mac

5 GUIs è una utility per Mac sviluppata da Helge Hess (ZeeZide GmbH) e che consente di individuare quali dei cinque possibili framework per la GUI sono stati sfruttati da una qualunque applicazione Mac: AppKit, SwiftUI, macOS Catalyst, UIKit o Web. L’utility non è nuovissima ma è stata aggiornata ed è ora in grado di verificare applicazioni create con AppleScript e Automator così come con il tool Platypus.

Il funzionamento è semplice: basta avviare l’utility e trascinare una qualunque applicazione nella finestra di 5 GUIs: dopo alcuni secondi l’utility mostra i framework per la GUI. I cinque framework sono i seguenti:

AppKit : lo storico framework dell’interfaccia del Mac, quello che dovrebbe offrire la migliore integrazione con macOS

: lo storico framework dell’interfaccia del Mac, quello che dovrebbe offrire la migliore integrazione con macOS SwiftUI : il framework del futuro, che permette di creare interfacce per tutti i dispositivi della Mela

: il framework del futuro, che permette di creare interfacce per tutti i dispositivi della Mela Catalyst : il “gateway” che ti consente di portare facilmente le app da iPad a Mac

: il “gateway” che ti consente di portare facilmente le app da iPad a Mac UIKit : il framework dedicato a iPhone e iPad

: il framework dedicato a iPhone e iPad Web: si tratta in genere di Electron, un framework progettato per sviluppare applicazioni multipiattaforma utilizzando tecnologie web (JavaScript, HTML e CSS)

I risultati sono accompagnati da alcune piccole icone: quando un’app è scritta, ad esempio, con Catalyst, l’utility consiglia di non ridimensionare le finestre (un aspetto non sempre gestito bene da questo tipo di software).

L’utility in questione è scritta con SwiftUI (basta trascinare l’app su sé stessa per avere conferma). 5 GUIs è gratuita, open-source; si scarica gratis dal Mac App Store, “pesa” 82,9MB e richiede macOS 10.15 o seguenti.