Razer presenta la sua poltrona per gamer Iskur e il microfono Seiren Mini alla RAZERCON 2020

RAZERCON 2020 è iniziata, con il keynote di Min-Liang Tan, CEO e oramai icona del marchio del serpente, che ha deliziato la folla in diretta con la sua presenza.

Ma per chi come noi sta nel bel paese le novità sono soprattutto due, la nuova poltrona ergonomica Iskur e Seiren Mini, microfono per streamer e per chi usa Teams o Zoom.

Iskur

La novità più succosa è sicuramente la nuova sedia Iskur: pensata per i gamer, siamo sicuri che piacerà anche a moltissimi utenti lontani dall’ottica videoludica, per via delle caratteristiche di ergonomicità, comodità e per le innovazioni tecnologiche.

Iskur nasce ovviamente per servire al meglio gli utenti che fanno eSport, e come tali sono soggetti a lunghe sedute di gioco, nella stessa sedia durante sessioni molto stressanti.

Per questo Iskur offre una seduta comoda e un supporto lombare regolabile, esclusiva di Razer, che permette una corretta postura della schiena, in modo da non stancare la schiena.

Nonostante Iskur sia il primo prodotto del genere per il marchio dei serpenti, è stato progettato con moltissima attenzione a tutti i dettagli, dalla seduta alle regolazioni (con poggiabraccia in 4D, ad esempio) e si rivolgerà alla fascia alta del mercato.

Seiren Mini

Figlio dei Razer Seiren X e del Razer Seiren Emote, il nuovo Seiren Mini si offre in una forma più contenuta, ma conserva le caratteristiche di qualità dei modelli più grandi.

Alimentazione e dati passano tutti da un solo cavo USB: il microfono è pensato per chi fa streaming di giochi (con Twich o YouTube) ma è anche aperto agli utenti che semplicemente sono in smart working con Teams o Zoom e hanno bisogno di un prodotto piccolo, poco ingombrante e a prezzo accessibile ma con qualità alta.

Iskur e Seiren Mini saranno disponibili a breve anche nel territorio italiano. Al momento in cui scriviamo non abbiamo ancora i dettagli sui tempi e sul prezzo, ma questo articolo sarà prontamente aggiornato non appena disponibili.

