Monocolo 8x con supporto smartphone a meno di 10 €

Con il monocolo attualmente in promozione potete osservare paesaggi e animali a distanza moderata, ingrandire il palco durante un concerto, e anche scattare foto ravvicinate dal telefono spendendo meno di 10 €.

Si tratta di un modello pubblicizzato come 80×100 ma che realisticamente, date le dimensioni e il prezzo, dovrebbe offrire uno zoom tra 8x e 12x, come per altro confermato dalle recensioni dei clienti (anche perché un vero obiettivo da 100 mm è molto più grande, di dimensioni paragonabili a quelle dei telescopi terrestri professionali).

Al prezzo dell’offerta attuale può comunque essere utile e divertente, purché venga usato per ciò che è adatto a fare davvero, senza aspettative da telescopio professionale.

Prendendo quindi per buono lo zoom di 8x, significa che il soggetto inquadrato apparirà 8 volte più vicino di quanto sia in realtà, quindi un oggetto a 800 metri appare come se fosse a 100 metri (la formula da usare è distanza apparente = distanza reale ÷ ingrandimento ).

Come dicevamo quindi è ottimo per osservare paesaggi e animali a distanza moderata (fino a 200-300 metri), oppure per chi vuole iniziare con il birdwatching senza spendere molto in quanto dovrebbe riuscire ad offrire una visione abbastanza chiara di uccelli su alberi o rami distanti una cinquantina di metri.

Può essere utile anche per ingrandire il palco o la scena in stadi, palazzetti o arene datosi che l’ingrandimento reale è sufficiente per vedere meglio i dettagli, ed è adatto persino per guardare barche, coste o uccelli marini a distanza moderata, risultando quindi comodo anche per quei pescatori che desiderano controllare la superficie dell’acqua o movimenti lontani.

Vi costa 8 € ma con circa 2 € in più, per quasi 10 €, potete comprare lo stesso modello selezionando quello con un set di accessori più corposo che comprende anche un adattatore per smartphone molto utile per fare foto “zoommate” di panorami, animali o anche la Luna (ma senza dettagli astronomici) in qualità sufficiente per la condivisione sui social.

In più ricevete anche un piccolo treppiede da fissare alla filettatura sottostante in modo da stabilizzare l’inquadratura ed ottenere fotografie statiche perfettamente a fuoco.

In definitiva si tratta di un monocolo leggero e facile da portare nello zaino e particolarmente utile su sentieri panoramici, trekking e campeggio.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno agli 8-10 € in base al kit selezionato in fase di acquisto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.